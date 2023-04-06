ING Bank emeklilere son kıyağını yaptı! Maaşı 7500 üstü olanlara müjde: Başvuran 3 gün sonra o parayı alacak













GÜNCEL İNG BANK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI

KAMPANYA 30 NİSAN'A KADAR GEÇERLİ OLACAK!





Emekli promosyonları önemli bir konudur ve bankalar arasında büyük bir rekabet vardır. Milyonlarca emekli, en iyi promosyonları sunan bankaları tercih etmektedir ve bu durum, bankaların daha fazla müşteri çekebilmek için promosyonlarını artırma yönünde çalışmalar yapmalarına neden olmaktadır. Geçen yıl eylül ayında emekli promosyon rakamları sabitlenmişti, ancak ING Bank, Nisan ayında emekli promosyon rakamlarını güncellediğini açıkladı. Bu güncelleme, bankanın emekli müşterilerine daha cazip koşullar sunarak daha fazla emekli müşteriyi çekme amacını taşımaktadır.Bu güncellemeler, emeklilerin promosyonlarını takip etmeleri ve en iyi avantajları sunan bankalarla çalışmaları açısından önemlidir. Emekli müşteriler, düzenli olarak promosyon tekliflerini inceleyerek, kendilerine en uygun bankayı seçebilirler ve bu sayede daha fazla promosyon avantajından faydalanabilirler.ING Bank, emekli promosyon kampanyasını güncelledi ve emekli maaşı alanlara yeni teklifler sunuyor. Kampanya kapsamında, emekli maaşı alan müşteriler belirli bir taahhüt vererek ING Bank'tan 3 yıl boyunca maaşlarını alabilirler ve nakit promosyon ödemesi alabilirler. Mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri bu kampanyadan yararlanabilirler. Promosyon miktarları, emekli maaşlarına göre değişmektedir. 3.500 TL'ye kadar olan maaş alanlar 5.100 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arası maaş alanlar 5.950 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arası maaş alanlar 7.650 TL ve 10.000 TL ve üzeri maaş alanlar ise 8.500 TL promosyon alabilirler. Emekliler, ING Bank'ın bu kampanyasından yararlanarak maaşlarını ING Bank'tan alma kararı alabilir ve yukarıda belirtilen promosyon miktarlarından faydalanabilirler.ING Bank, emekli müşterilerine büyük bir müjde vererek emekli promosyon kampanyasını duyurdu. Bu kampanya için herhangi bir ürün koşulu bulunmamaktadır ve kampanya kapsamında nakit promosyon alan müşteriler için 13 Mart 2023 - 30 Nisan 2023 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Nakit promosyon başvuru işlemleri ING Telefon Bankacılığı ve ING Şubeleri aracılığı ile gerçekleştirilebilir. Birden fazla emekli maaşı alan müşteriler için ödenecek promosyon tutarı maaş tutarlarının toplamı dikkate alınarak hesaplanır ve tek bir promosyon ödemesi yapılır. Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan, aylık net gelirin 3.500 TL'ye kadar olan emekli müşteriler 5.100 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olan müşteriler 5.950 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olan müşteriler 7.650 TL ve 10.000 TL'nin üzerinde emekli maaşı alan müşteriler ise 8.500 TL nakit promosyon alacaklardır. Bu kampanya, ING Bank'ın emekli müşterilerine sunduğu bir fırsattır ve promosyon taahhütnamesi imzalandıktan sonra herhangi bir ek koşul bulunmamaktadır.