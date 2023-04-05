ING Bank hesabında parası olanlar dikkat: 7 Nisan'da başlıyor: Artık bu sınırda yapılacak







ING BANK’TA PARASI OLAN VATANDAŞLAR DİKKAT: DUYURU YAPILDI, 3 GÜN SONRA BAŞLIYOR! ARTIK BÖYLE OLACAK









BANKA KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARINDA ŞU İFADELERE YER VERDİ:

ING Bank'ta parası olan vatandaşları dikkatini çekecek sıcak gelişmeler yaşandı. ING Bank bunu yazılı bir açıklama ile duyurdu. Detaylar haberimizde…ING Bank bu haberi yaptığı yazılı bir açıklama ile duyurdu. Hesap özetine göre Turuncu hesap için minimum tutar üç gün sonra 7 Nisan 2023'te uygulanmaya başlayacak.ING Bank'ta bakiyesi olanlar için faiz oranı hakkında bilgilendirme yapıldı. Bu nedenle, talep tabanını aşan herhangi bir Turuncu Hesap bakiyesine faiz uygulanacaktır. Üç gün sonra başlayacak başvurular için de taban açıklandı.4 Temmuz 2023'ten itibaren Turuncu hesaplarına minimum bir tutar uygulanacaktır. Bu uygulamanın amaçları doğrultusunda, bir Turuncu Hesaba ödenecek minimum tutar, Turuncu Hesabın o para birimindeki toplam bakiyesine göre her bir para birimi için ayrı ayrı belirlenecektir. Bu tabanın üzerindeki tutarlar için de faiz ödenir. Turuncu Hesap, e-Turuncu Hesap ve Turuncu Çocuk Hesapları yeni uygulamada yer alıyor. Bu hesaplardan birine sahip olan ve/veya yeni hesap açan tüm ING üyeleri, yeni başvuruya göre dahil edilecektir. Turuncu hesaptan ek faiz kazanmak için Çağrı hesabında bakiye bırakma uygulamasına da son vereceğiz. İlgili fatura tutarı otomatik olarak Turuncu Hesabınıza kaydedileceğinden, faiz oranı da yeni tabanın uygulamasını yansıtacak şekilde güncellenecektir. 4 Temmuz 2023 tarihinden itibaren uygulamaya geçecek olan yeni yapının alt sınırları aşağıdadır. TL Turuncu Hesaplarda bakiyeye göre belirlenecek alt limit tutarları:Yeni uygulamayla , birikimlerinizi kazançla değerlendirmenizi isteriz.