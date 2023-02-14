ING Bank kartı olanlar yaşadı! Mobilden bunu yapana 300 TL para iadesi yapılacak! Hemen almak için acele edin

Özel bankalar arasında en çok tercih edilen ING Bank yaptığı çeşitli kampanyalarla beraber adını bir kere daha duyurdu. Birbirinden yeni kampanyalarla beraber resmi internet sayfasından harcama yapan her müşterisine 300 TL hediye edeceğini belirtirken vatandaşlar ise araştırmalarına başladı. ING Bank kimlere ve hangi şartlarda 300 TL hediye edecek? 28 Şubat tarihine kadar devam edecek kampanyanın detayları haberimizde yer almaktadır.

ING BANK 300 TL KAMPANYA



