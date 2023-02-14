Özel bankalar arasında en çok tercih edilen ING Bank yaptığı çeşitli kampanyalarla beraber adını bir kere daha duyurdu. Birbirinden yeni kampanyalarla beraber resmi internet sayfasından harcama yapan her müşterisine 300 TL hediye edeceğini belirtirken vatandaşlar ise araştırmalarına başladı. ING Bank kimlere ve hangi şartlarda 300 TL hediye edecek? 28 Şubat tarihine kadar devam edecek kampanyanın detayları haberimizde yer almaktadır.
Finans
14 Şubat 2023 - 23:45
ING Bank kartı olanlar yaşadı! Mobilden bunu yapana 300 TL para iadesi yapılacak! Hemen almak için acele edin
ING Bank, Şubat ayıyla beraber kampanyalarını duyurmaya devam ederken müşterilerinin yüzünü güldürecek yeni paketleri açıkladı. ING Bank harcama yapan herkese 300 TL hediye edeceğini resmen duyurdu.
Finans
14 Şubat 2023 - 23:45