ING Bank, Kredilerde Faiz Oranını Yüzde 0,99 Gibi Etkileyici Bir Orana İndirdi

Hayat pahalılığı artmaya devam ettikçe, vatandaşlar finansal ihtiyaçlarını karşılamanın yollarını arıyor. Enflasyonun yükselişe geçmesiyle birlikte nakit paraya olan talep arttı. Birçok kişi kredi için bankalara yöneliyor. Buna karşılık bankalar da müşteri çekmek için daha düşük faiz oranlarıyla daha sık kampanyalar sunuyor. Önde gelen finans kuruluşlarından ING Bank'ın bugüne kadarki en cazip kredi kampanyasını duyurması, finansal yardıma ihtiyacı olanlar için mükemmel bir fırsat. ING Bank, kredilerinde sadece düşük faiz oranları sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda geri ödemeyi daha da yönetilebilir hale getiriyor. Banka, ekstra fona ihtiyaç duyan bireyler için çeşitli bireysel kredi seçenekleri oluşturdu. Faiz oranı etkileyici bir şekilde yüzde 0,99'a düşürüldü. Ancak, bu özel oranın yalnızca belirli müşteriler için geçerli olduğunu ve hak kazanmak için belirli koşulların karşılanması gerektiğini unutmamak önemli. ING Bank, bu avantajlı kredi fırsatıyla ilgilenenler için web sitesinde gerekli tüm bilgileri paylaştı. Web sitesini ziyaret edebilirsiniz;
ING Bank Yeni Müşterilerine Özel Avantajlar Sunuyor!
Bankaya yeni müşteri olarak katılmanın da avantajları var. Yalnızca ING Bank'ta yeni olanlara sunulan benzersiz fırsatlardan yararlanmak ise sizin elinizde. Faydalı hizmetleriyle tanınan ING Bank, yeni müşterilerine indirimli faizli kredi imkanı sunuyor. ING Bank, ING Mobil uygulaması üzerinden bireysel kredi başvurusunda bulunan ilk kez kredi kullanacak müşterilerine özel düşük faiz oranı sunuyor. Bu yeni teklif, kredi arayan yeni bir müşteriler yüzde 1,39 oranında kredi sunuyor. Kredinin geri ödeme süresi 36 aya kadar olup, ING Bank başvuru sahiplerinin kredi notunu değerlendirecek. Bu krediye hak kazanmak için bireylerin 1.850 veya daha yüksek bir kredi puanına sahip olmaları gerekiyor.