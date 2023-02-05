Kredi
05 Şubat 2023 - 07:15

ING Bank, Kredilerde Faiz Oranını Yüzde 0,99 Gibi Etkileyici Bir Orana İndirdi

ING Bank, kredilerinde sadece düşük faiz oranları sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda geri ödemeyi daha da yönetilebilir hale getiriyor.

Kredi
05 Şubat 2023 - 07:15
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ING Bank, Kredilerde Faiz Oranını Yüzde 0,99 Gibi Etkileyici Bir Orana İndirdi
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Hayat pahalılığı artmaya devam ettikçe, vatandaşlar finansal ihtiyaçlarını karşılamanın yollarını arıyor. Enflasyonun yükselişe geçmesiyle birlikte nakit paraya olan talep arttı. Birçok kişi kredi için bankalara yöneliyor. Buna karşılık bankalar da müşteri çekmek için daha düşük faiz oranlarıyla daha sık kampanyalar sunuyor. Önde gelen finans kuruluşlarından ING Bank'ın bugüne kadarki en cazip kredi kampanyasını duyurması, finansal yardıma ihtiyacı olanlar için mükemmel bir fırsat.

ING Bank, kredilerinde sadece düşük faiz oranları sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda geri ödemeyi daha da yönetilebilir hale getiriyor. Banka, ekstra fona ihtiyaç duyan bireyler için çeşitli bireysel kredi seçenekleri oluşturdu. Faiz oranı etkileyici bir şekilde yüzde 0,99'a düşürüldü. Ancak, bu özel oranın yalnızca belirli müşteriler için geçerli olduğunu ve hak kazanmak için belirli koşulların karşılanması gerektiğini unutmamak önemli. ING Bank, bu avantajlı kredi fırsatıyla ilgilenenler için web sitesinde gerekli tüm bilgileri paylaştı. Web sitesini ziyaret edebilirsiniz; 

ING Bank Yeni Müşterilerine Özel Avantajlar Sunuyor! 



Bankaya yeni müşteri olarak katılmanın da avantajları var. Yalnızca ING Bank'ta yeni olanlara sunulan benzersiz fırsatlardan yararlanmak ise sizin elinizde. Faydalı hizmetleriyle tanınan ING Bank, yeni müşterilerine indirimli faizli kredi imkanı sunuyor. ING Bank, ING Mobil uygulaması üzerinden bireysel kredi başvurusunda bulunan ilk kez kredi kullanacak müşterilerine özel düşük faiz oranı sunuyor. Bu yeni teklif, kredi arayan yeni bir müşteriler yüzde 1,39 oranında kredi sunuyor. Kredinin geri ödeme süresi 36 aya kadar olup, ING Bank başvuru sahiplerinin kredi notunu değerlendirecek. Bu krediye hak kazanmak için bireylerin 1.850 veya daha yüksek bir kredi puanına sahip olmaları gerekiyor. 

Turuncu Ekstra

ING Bank, Turuncu Ekstra programına kayıtlı müşterileri için daha da düşük faiz oranları sunuyor. Banka bu müşteriler için faiz oranını yüzde 0,99 gibi etkileyici bir orana indirdi. Bu kampanya için kredi limiti 20.000 TL olarak belirlendi ve bu tutarın üzerindeki tüm krediler ING Bank'ın standart faiz politikasına tabi olacak. 

Bireysel Kredilerde 3 Ay Ödeme Erteleme İmkanı

 ING Bank, düşük faiz oranlarının yanı sıra şimdi de esnek ödeme seçenekleriyle kolaylık sağlıyor. ING Bank'ın bireysel kredi kampanyaları, 3 ila 36 ay arasında değişen kredi vadeleri ve yüzde 1,39 ile yüzde 5,99 arasında değişen aylık faiz oranlarıyla müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çeşitli seçenekler sunuyor. Banka, müşterilerine 5.000 TL ile 50.000 TL arasındaki kredilerde ödemelerini 3 ay erteleme imkânı tanıyan yeni bir avantaj sundu. Erteleme süresi toplam kredi vadesinden düşülüyor. 

Kredi Tutarına Göre Vade Süreleri

50 bin TL’ye kadar: 36 ay

50 bin 1 TL – 100 bin TL: 24 ay

100 bin 1 TL ve üzeri: 12 ay

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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