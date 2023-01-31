Finans
31 Ocak 2023 - 07:00

ING Bank müşterileri oturdukları yerden parayı kaptı! Bunu yapanların alışverişleri bedava olacak! Mobil uygulama bayram ettirdi!

Bankalar kampanya konusunda birbirleriyle yarışmaya devam ediyor. Yeni bir kampanya haberi de ING Bank'tan geldi. Peki kampanya katılım şartları nedir? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
31 Ocak 2023 - 07:00
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ING Bank müşterileri oturdukları yerden parayı kaptı! Bunu yapanların alışverişleri bedava olacak! Mobil uygulama bayram ettirdi!
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Bankalar müşterilerine alışveriş gibi konularda avantajlı paketler sunmaya devam ediyor. Peki ING Bank kampanyası nedir? ING Bank müşterilerine sunduğu kampanyaya nasıl katılım sağlanır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ING BANK MÜŞTERİ KAMPANYASI

ING Bank müşterisi olan vatandaşlara 80 TL bonus para kazanma şansı sunuyor. Banka müşterisi olan ve giyim mağazalarından kredi kartı ile yapılan 250 TL ve üzeri her alışverişte 20 TL kazanıyor ve toplamda 80 TL bonus para kazanma şansı sunuluyor. ING Bank müşterilerine bu şekilde bir bonus kampanyası sundu. ING Bank tarafından düzenlenen bu bonus para kampanyasından kazanılan paralar 31 Ocak tarihine kadar kullanılabilir. Kampanya yalnızca 1 hafta olarak düzenlendi. Tek seferde 250 TL ve üzeri giyim alışverişleri için 20 TL ve toplamda 80 TL indirim kazanma şansı yakalanacak. Kampanyaya banka müşterisi olan vatandaşlar SMS yoluyla KATIL yazıp 2205 numarasına mesaj göndererek katılabilecekler.



ING Bank Müşteri Kampanyası

ING BANK KAMPANYA ŞARTLARI

ING Bank tarafından düzenlenen bu kampanya 1 Ocak tarihinde başlayarak 31 Ocak tarihinde sona erecek. Bonus paralar anlaşmalı iş yerlerinden yapılan giyim alışverişleri için yapılan 250 TL ve üzeri alışverişler için geçerli olacak. Tüm alışverişlerin farklı günlerde yapılması gerekiyor. Bonus paralar ise kazanan müşterinin kartına 7 Şubat tarihinde yansıyacak. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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