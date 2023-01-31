ING Bank promosyonda coştu! Emeklilere kesenin ağzı açıldı: Güncellenen rakam emeklileri sevinçten havaya uçuracak!

Banka promosyonlarına ilgi gün geçtikçe büyümeye başlarken emekli olanların sayıları ise EYT ile beraber iyice arttı. Bunun üzerine bankalar müşteri sayılarını arttırmak için harekete geçti. Vatandaşların son dönemlerde gündeminde olan banka promosyonlarında ING Bank rakamlarını güncelledi. ING Bank Ocak ayı emekli promosyon rakamları...
ING BANK OCAK PROMOSYON RAKAMLARI3.499 TL'ye kadar olan emekli maaşlarına 4.500 TL,
3.500 - 7.499 TL aralığında olan emekli maaşlarına 5.250 TL, 7.500 - 9.999 TL arasındaki maaşlara 6.750 TL, 10 bin TL ve üzeri emekli maaşına sahip olanlara ödenecek promosyon tutarı ise 7.500 TL olarak belirlendi.
ING Bank tarafından başlatılan emekli promosyon kampanyasından yararlanmak için maaş taşıma işlemi yaparak 1 Ocak 2023 ve 31 Ocak 2023 tarihleri arasında başvuruda bulunmak gerekir. 3 yıl taahhüd verilmesiyle beraber promosyon ödemelerinden yararlanılabilir.