ING Bank promosyonda zirveye oturdu! Tamı tamına 10.000 TL promosyon verecek: Tek yapmanız gereken...

ING Bank'ın emeklilere yönelik düzenlediği kampanyalardan biri, emekli maaşını ING Bank'a taşıyan müşterilere özel bir promosyon sunuyor. Emekliler, ING Bank'a maaşlarını taşıdıklarında belirli bir süre boyunca geçerli olacak avantajlardan faydalanabiliyorlar. Bu kampanya ile emekliler, banka tarafından sunulan ayrıcalıklı hizmetlerden ve promosyonlardan yararlanarak maaşlarını daha avantajlı bir şekilde değerlendirebiliyorlar.
EMEKLİLERE ÖZEL PROMOSYON ING'DEN
ING Bank, EYT (Erken Emeklilik Hakkı) yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte harekete geçerek, emeklilik haklarını elde eden 5 milyon kişiye yönelik özel bir kampanya düzenlediğini duyurdu. Bu kapsamda, SGK'dan maaş alan mevcut emeklilere ve EYT'lilere promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. ING Bank'ın nisan ayı için belirlediği promosyon tutarları ise şu şekildedir: Emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlara: 5.100 TL Emekli maaşı 3.500-7.499 TL aralığında olanlara: 5.950 TL Emekli maaşı 7.500-9.999 TL aralığında olanlara: 7.650 TL Emekli maaşı 10.000 TL ve üzeri tutarlarda olanlara: 8.500 TL Bu kampanya kapsamında, emekli maaşını ING Bank'a taşıyan müşteriler, SGK'dan aldıkları maaş tutarına göre belirlenen promosyon tutarlarını almaya hak kazanacaklar. Bu promosyon ödemesi, emeklilerin maaşlarını ING Bank'da değerlendirmeleri ve bütçelerini desteklemeleri için bir avantaj sunmaktadır. ING Bank, emeklilere ve EYT'lilere yönelik olarak düzenlediği promosyon kampanyası ile müşterilerine daha avantajlı bir deneyim sunmayı hedeflemektedir. Bu kampanya, emeklilere ve EYT'lilere finansal destek sağlayarak, maaşlarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.