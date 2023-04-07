Finans
07 Nisan 2023 - 20:15

ING Bank'tan emeklilere ara ödeme! Bunu yapanlar maaşı 8500 TL daha fazla çekecek: Başvurular açıldı

ING Bank müjdeli haberi verdi. Nisan ayı promosyonları güncellendi. Promosyon miktarı hiç bu kadar yükselmemişti. .Emekliler ve yeni emekli olmuş kişiler tarafından beklenen promosyon ödemeleri ile çalışmalar ve güncellemeler devam ediyor.

Finans
07 Nisan 2023 - 20:15
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ING Bank'tan emeklilere ara ödeme! Bunu yapanlar maaşı 8500 TL daha fazla çekecek: Başvurular açıldı
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ING Bank, müjdeli haberini duyurarak Nisan ayı için güncellenen promosyon rakamlarını açıkladı. Bu rakamlar, daha önce görülmemiş yüksek seviyelere ulaştı. Emekliler ve yeni emekli olanlar arasında büyük bir heyecanla beklenen bu promosyon ödemeleri için banka sürekli çalışmalar yapmakta ve güncellemeler yapmaktadır. 

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve en düşük emekli maaşı alanların da dikkate alındığı güncelleme ile birlikte, Nisan ayı için belirlenen promosyon rakamları oldukça sevindirici oldu. ING Bank'ın emeklilere yönelik güncel promosyon ödemeleri, onların yüzünü güldürerek bayram havası yaşatıyor. Ayrıntılar için promosyon ödeme detaylarına göz atabilirsiniz.

ING BANK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI



ing bank

Son zamanlarda gündemimizden düşmeyen emekli maaşları ve promosyonları hakkındaki bilgiler, güncellemeler devam ediyor. Bazı bankalar promosyon ödemelerini düşürmüştü. Ancak yaşanan rekabetlerle promosyonlar yeniden yükselişe geçti.

Promosyon ödemeleri güncellenerek emeklilerin yüzünü güldürdü. En düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL'den başlayacak ve otomatik olarak promosyonlar da yükseldi. Ing Bank tarafından gündeme gelen promosyon açıklamaları da dikkat çekti.

İlk etapta 2 milyon 250 vatandaşın emekliliğinin geldiği EYT düzenlemesi ile kendi bünyesine emeklileri katmak isteyen banka, rakamları da yeniden güncelledi.

Ing Bank, emeklilerin yüzünü güldüren promosyon ödemelerinde yapmış olduğu düzenlemelerle dikkatleri üzerine çekti. Banka, özellikle EYT düzenlemesi ile emekliliğinin geldiği halde hala çalışmak zorunda olan vatandaşların kendi bünyelerine katılmasını hedefliyor. Banka tarafından yapılan açıklamalara göre, ilk etapta 2 milyon 250 vatandaşın emeklilik dönemi geldiği belirlendi. Bu vatandaşların banka bünyesine dahil olmaları durumunda, özel promosyon ödemeleri ile karşılaşacakları belirtildi. Ayrıca banka, emekliler için belirlediği promosyon ödeme rakamlarını da yeniden güncelledi. 

EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI:

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İng Bank, emeklilere yönelik bir promosyon kampanyası düzenliyor. Bu kampanya kapsamında, emekli olan veya olacak vatandaşlar, 3 yıl boyunca emekli maaşlarını Ing Bank'tan almaya taahhüt ettikleri takdirde nakit promosyon ödemesi alabilecekler. Hem mevcut hem de yeni emekli olan vatandaşlar, bu fırsattan yararlanmak için en yakın Ing Bank şubesine başvurabilirler.

Nisan ayı promosyonları, maaş aralığına göre belirlenmiştir ve aşağıdaki şekilde açıklanmıştır:

Maaş aralığı 0 Lira - 3.500 Lira'ye (3.500 Lira hariç) kadar emekli maaşı alacak olanlara 5.100 Lira promosyon

Maaş aralığı 3.500 Lira - 7.500 Lira (7.500 Lira hariç) arası emekli maaşı alacak olanlara 5.950 Lira promosyon

Maaş aralığı 7.500 Lira - 10.000 Lira (10.000 Lira hariç) arası emekli maaşı alacak olanlara: 7.650 Lira promosyon

10.000 Lira ve üzeri emekli maaşı alanlar: 8.500 Lira olarak promosyon ödemeleri gerçekleşiyor.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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