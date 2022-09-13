ING Bank'tan emeklileri sevindiren haber! ING emekli promosyonu cep dolduruyor







ING Emekli Promosyonu Ne Kadar?

ING Emekli Promosyonu Şartları







TEB Emekli Promosyonu Ne Kadar?

Emeklilikte promosyon miktarı milyonlarca emekliyi ilgilendiren konulardan biridir. Özellikle, ING bankası emeklilik promosyonu üzerinde çalışılmaktadır. Emeklilik promosyon süresi bu ayın sonuna kadar uzatıldı. Hangi bankaların emeklilik promosyonu alacağına karar vermeye çalışanlar, her bankanın promosyon ücretlerini ve teşviklerini dikkate alacak. Emeklilik oranları bankadan bankaya değişmektedir.Milyonlarca kişiye ING emeklilik teşvik ücreti soruşturması yapılıyor. ING Bank promosyon ücreti şu şekildedir: 0 TL ile 1499 TL arasında emekli aylığı olan vatandaşlara 4650 TL promosyon, 1.500 TL ile 2.499 TL arası emekli maaşı emeklisi olanlar için 5.800 TL promosyon ödemesi, promosyon ödemesi. 2.500 ve üzeri emekli maaşı olan vatandaşlar için 7.000 TL. Ayrıca emekli anne ve babasını bankaya getiren müşterilere 1.250 TL'ye varan promosyon sağlanmaktadır. Bunun sonucunda emekliler için promosyon tutarı 8250 TL'ye çıkıyor.ING kampanyasından 3 yıl boyunca ING'den emekli maaşı almayı taahhüt eden ve promosyon parası alan mevcut ve yeni emekliler yararlanabilir. Teklif, 5 Ağustos 2022 ile 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında nakit alan müşteriler için geçerlidir. Müşteriler aynı anda birden fazla promosyon fırsatı talep edemez. Cari hesaptan verilen ve düzenli olarak ödenen 2 adet otomatik ödeme talimatına 500 TL ekstra nakit promosyonu verildi.36 ay, 3 yıl veya 36 ay TEB emekliliği almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca elektrik faturası dahil en az iki otomatik fatura ödeme talimatı veren emekli müşteriler 8.000 liraya kadar Nakit promosyon hakkına sahip olacaklardır. Ayrıca TEB'e davet ettikleri her emeklinin yakınlarına ve TEB'e maaşını alanlara toplamda 500 TL'ye kadar 250 TL nakit ikramiye veriyor.