Kredi
24 Ekim 2022 - 20:19

ING Bank'tan faizsiz gibi faizle ihtiyaç kredisi! Başvuru ekranı açıldı

Acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için ING Bank düşük faizli kredi kampanyasını başlattı. Başvurular ve detaylar için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

Kredi
24 Ekim 2022 - 20:19
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ING Bank'tan faizsiz gibi faizle ihtiyaç kredisi! Başvuru ekranı açıldı
Nakit ihtiyaçları artan vatandaşlar bankaların ihtiyaç kredilerine yoğun ilgi gösteriyor. Borçlarını kapatmak isteyen, yeni bir elektronik cihaz alacak olanlar ya da elden borçlarını ödemek isteyenler bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Hem kamu bankaları hem de özel bankalar vatandaşların ihtiyaçlarına özel farklı oranlarda ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor.

Son dönemde kredi faizlerinin artması sebebiyle en düşük faiz oranını sunan banka tercih edilme nedeni oluyor. Özel bankalar arasından ING Bank, duyurduğu son kampanya ile son zamanların en düşük faiz oranı ile ihtiyaç kredisi sunuyor. Haberimizin devamında ING Bank’tan ihtiyaç kredisi çektiğinizde aylık ne kadar taksit ödersiniz, toplam geri ödemesi ne kadar olur gibi sorulara yanıt vereceğiz.

ING Bank’tan 1,29 faizle ihtiyaç kredisi

Müşteri kitlesini artırmayı hedefleyen ING Bank, kredi faiz oranlarıyla adından söz ettiriyor. Son aylarda birçok bankanın faiz oranı yüzde üç oranına çıksa da ING Bank diğer bankalara meydan okurcasına en düşük faiz oranıyla kredi veriyor.

ING Bank’tın son kampanyası ile ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1,29’a düşürüldü. ING Bank’tan 40 bin TL tutarında ihtiyaç kredisi kullanmak istediğinizde faiz oranı yüzde 1i29 olduğu için aylık taksit ödemesi de 1.473 liraya denk geliyor. Toplam 13 bin 39 lira faiz uygulandığında da 200 liralık tahsis ücretiyle beraber 36 ayın sonunda cebinizden çıkan tutar 53 bin 239 lira oluyor.

ing kredi

ING Bank’tan kredi çekmek isteyenler için 12 ay, 24 ay ve 36 ay gibi vade seçenekleri bulunuyor. Vatandaşlar ihtiyaçlarına göre istedikleri tutarda ve vade oranında kredi çekebilecekler.

Kredi tutarı: 40.000 TL

Faiz oranı: 1,29

Vade: 36

Aylık taksit: 1.473 TL

Toplam geri ödeme: 53.239 TL

ING Bank’ın kredi kampanyasından yararlanmak isteyen müşterilerin kredi notunun 1850 ve üzerinde olması gerekiyor. bu müşteriler 20 bin TL’ye kadar 36 ay vade imkanından yararlanabiliyorlar.

ING Bank’tan ihtiyaç kredisi çekmek için bulunduğunuz yere en yakın ING Bank şubesini ziyaret edebilir ya da şubeye gitmeden de İnternet Bankacılığı ve mobil uygulama üzerinden de başvuru işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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