Kredi
14 Temmuz 2022 - 17:25

ING Bank'tan yeni kredi fırsatı! İş dünyasına büyük destek geliyor! Başvuru detayları belli oldu

İş dünyasına sürekli destek sağlayan ING Bank yeni bir kredi fırsatıyla adından söz ettirdi. Kredi kampanyaları ile dikkat çeken ING Bank’ın yeni kredi fırsatı merak konusu oldu. İşte o kredinin detayları…

Kredi
14 Temmuz 2022 - 17:25
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ING Bank’tan yeni kredi fırsatı! İş dünyasına büyük destek geliyor! Başvuru detayları belli oldu
Türkiye’nin önde gelen özel bankalarından biri olan ING Bank, iş dünyasına sağladığı fırsatlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Sürdürülebilirlik alanında hizmete sunduğu projelerle iş dünyasına destek olan ING Bank, sürdürülebilir iş kredisi fırsatını hizmete açtı. Kredinin detayları merak konusu olurken, ilgilenenler araştırmalarına başladı.

ING Bank’tan iş dünyasına destek

ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Öcal Ağar, yeni sürdürülebilir iş kredisinin detaylarını açıkladı. Sürdürülebilir iş kredisinde, ticari banka müşterilerini kapsayan uygun faizli taksitli ticari kredi ve spot krediler hizmete sunuldu. Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilirlik hedeflerine göre belirlenen şartları yerine getiren kişilere sürdürülebilir iş kredisi alma hakkı tanındı. ING Bank, ticari müşterilerin kredi detaylarını öğrenmek ve başvuruda bulunmak için banka şubelerine gitmelerini söyledi.

ING Bank’tan yeni kredi fırsatı!

Konuyla ilgili açıklama yapan ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Öcal Ağar, sürdürülebilirlik kavramına önem verdiklerini belirtti. ING Grubu olarak sürdürülebilirlik alanında yapılan uygulamalarda öncü bir isim olduklarını belirten Ağar, dünyaya kolektif bir bakış açısı kazandırmak amacıyla avantajlı kredileri hizmete sunduklarını söyledi. Ağar, bu kapsamda hazırladıkları fırsatlarla müşterilerini desteklediklerini ve sürdürülebilirliğe katkı sağladıklarını ifade etti.

EDİTOR
Hatice Üneş
Hatice Üneş
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