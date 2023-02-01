ING Bank taşıt kredisinde devleşti! Faiz oranları dip yaptı. Sıfır araç sahibi olmak isteyenler ya da ikinci araç alımı gerçekleştirecekler bu haber sizleri ilgilendiriyor. Yılın dev kampanyasını ING Bank duyurdu. 2. el araç alımı ya da sıfır araç alımı için geçerli olan kredi imkanların, avantajlarını ve kampanyalarını banka açıkladı. 48 aya vatan vade seçenekleri ve çok daha fazlası haberimizde... İşte detaylar...
ING BANK'DAN ARAÇ ALACAKLARA MÜJDELİ KAMPANYA
Yılın müjdeli haberi ING Bank'tan geldi. Sıfır araç almak isteyenler ya da ikinci el araç almayı tercih edenlere banka kredi imkanı sunuyor. Müşterinin kendisine uygun ödeme planı ile birlikte alıcının rahat bir şekilde ödemelerini gerçekleştirmeleri hedefleniyor. Hem de üstelik 1, 49 faiz imkanı ile birlikte. İşte diğer ayrıntılar...
İşte güncel faiz oranları. Sıfır araç faiz oranında Banka faiz oranını 1,49 olarak açıkladı. 50 bin TL'lik kredi çektiğinizde eğer 12 aylık vadeler halinde ödeyecekseniz ödemeniz gereken toplam tutar 4 bin 688 TL. Bu vadeyi 48 aya yükselttiğiniz taktirde ödemeniz gereken toplam tutar ise 1796 TL olacak. Kampanya içeriğinde bilgi almak, şartları öğrenmek için ING Bank banka yetkilerinden bilgi alabilirsiniz. Yine internet ortamında da kampanyanın detaylarını incelemek için ING Bank mobil bankacılığa giriş yapabilirsiniz. Size uygun kredi paketleri ING Bank internet sitesinde yer alıyor.