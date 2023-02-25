ING'den emekli promosyonuna kallavi zam! e-Devlet'ten başvuran o rakamı 3 gün içinde alacak







ING EMEKLİLERE YİNE KIYAK GEÇTİ! EYT DÜZENLEMESİNİN YASALAŞMASINA AZ KALA PROMOSYON RAKAMLARI GÜNCELLENDİ!







3 YILLIK TAAHHÜT

ING RAKAMLARI GÜNCELLEDİ

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONLARI

Bu yıl banklar emeklilere özel promosyon kampanyaları düzenlemekte adeta yarışıyorlar. Emeklilerin duyunca yüzlerini güldürecek bir promosyon kampanyası da ING Bankasından geldi. Detaylar haberimizde…Bankalar arasındaki emeklilik rekabeti her gün dahada çok alevleniyor! 2022 yılı itibari ile banka, defalarca açıklanan emeklilik ikramiye tutarını artırdı ve yeniledi! En yeni rakam ING Bankasından geldi. Zam rakamları az önce yenilendi. En iyi promosyon ING Bank'tan geldi. ING Bank'tan açıklanan yeni rakamları görmeden diğer bankalarla anlaşma yapanlar çok üzülecekler. EYT TBMM'den geçtikten sonra milyonlarca emekli için bu kaçırılmayacak bir fırsat!Emeklilerin bir banka ile üç yıllık sözleşme kapsamında aldıkları ödemelere promosyon ödemeleri denir. Bu promosyon ödemeleri önce özel bankalarla başlamış daha sonra tüm bankalar tarafından kullanılmaya devam edilmiştir. Aslında sadece emekliler için değil, memurlar ve özel şirketler için de geçerli.Onlarca banka kıyasıya rekabet etmeye devam ediyor. Diğerlerinden çok farklı olan ING Bank rakamları yenileniyor! ING Bank'ın mevcut emeklilik promosyon tutarları...3.500 Türk Lirasına (3.500 TL hariç) kadar ise 4.500 TL, 3.500 Türk Lirası - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 5.250TL, 7.500 Türk Lirası - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 6.750 TL ve 10.000 Türk Lirası ve üstü ise 7.500 TL promosyon ödemeleri banka ile 3 yıllık sözleşme imzalayan emeklilere verilecek!