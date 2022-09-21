EKONOMİ
21 Eylül 2022 - 10:38

ING'den görüntülü görüşme ile BES'e başvurma kolaylığı

ING Türkiye, müşterilerine ING Mobil'de bulunan Cebimdeki Danışman üzerinden görüntülü görüşme yaparak Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) başvurma ve katılım kolaylığı sunuyor. Bankanın müşterileri şubeye gitmeden, mobil uygulama üzerinden canlı bir danışman ekiplerinin desteğin ile BES konusu ile ilgili sorularına detaylı yanıtlar alabiliyor ve BES'e başvurabiliyor.

EKONOMİ
21 Eylül 2022 - 10:38
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
ING’den görüntülü görüşme ile BES’e başvurma kolaylığı

ING Türkiye, ING Mobil'de bulunan Cebimdeki Danışman üzerinden görüntülü görüşme yaparak Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) katılım kolaylığı sunuyor. Yapılan açıklamaya göre banka, müşterilerinin uzmanlarla görüntülü görüşme yaparak, yatırım, birikim, sigorta ve kredi konusu ile ilgili konularda bilgi alabildiği ve işlem yapabildiği Cebimdeki Danışman hizmet kapsamına BES'i ekledi. Bankanın müşterileri artık mobil uygulama üzerinden canlı bir danışman vasıtası ile BES konusu ile ilgili sorularına detaylı yanıtlar alabiliyor ve BES'e başvuru yaparak katılım sağlayabiliyor. Ayrıca, kullanıcılar başvuru sonrasında mobil uygulama üzerinden BES'e ait tüm detaylarını görebiliyor.

Bankanın müşterileri, Cebimdeki Danışman ile ING Mobil'den bir uzmana hafta içi 08.00-20.00 saatleri içersinde canlı olarak bağlanabiliyor. BES'e başvurmak isteyenler, bankanın NN Hayat ve Emeklilik iş birliği ile müşterilerine sunduğu ‘Emekliliğim Güvende' planıyla en az 250 TL aylık katkı payı ödeyerek emeklilikleri için güvenli bir şekilde birikimlerini yatırıma dönüştürebiliyor ve ödenen katkı payı tutarına göre yatırılan yüzde 30 devlet katkısı sayesinde birikim tutarlarını artırabiliyor.

“Görüntülü görüşme ile BES'e başvurma imkan sunan ilk banka olmaktan mutluyuz”

Müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmak için yenilikler sunduklarını vurgulayan ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, “Müşterilerimizin yatırım ve birikim konusundaki bankacılık işlemlerini diledikleri yer ve zamanda, dijitalden kolayca yapabilmelerini hedefliyoruz. Bununla beraber müşterilerimizin uzman tavsiyesine ihtiyaç duyabileceği daha fazla adımlı işlemleri Cebimdeki Danışman'a dahil ediyor ve yeni ihtiyaçlar doğrultusunda buradaki hizmet kapsamını da genişletiyoruz.

BES'e başvurma sürecinde de müşterilerimiz canlı bir yardım ile yönlendirilmeye ihtiyaç duyabiliyor. Buradan yola çıkarak biz de BES'i Cebimdeki Danışman hizmet kapsamına dahil ederek müşterilerimize kolaylık sağlamayı amaçladık. Böylelikle müşterilerimize hem daha konforlu bankacılık deneyimi sunuyoruz benzer şekilde gelecekleri için birikim yapmalarına katkıda bulunuyoruz. Ayrıca, sektörde bir ilke imza atarak Türkiye'de uzaktan ve görüntülü görüşme ile BES'e başvurma imkan sunan ilk banka olmaktan dolayı da mutluyuz. Şubelere de kalıplara da sığmayan bankacılık anlayışımız doğrultusunda dijital ve esnek yeni hizmetler geliştirerek müşterilerimize kalıpların dışında hayatın içinde çözümler sunmaya devam edeceğiz” dedi.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Semt pazarında 'kredi kartı' dönemi
Semt pazarında 'kredi kartı' dönemi
İş Bankası Pazarama ile e-ticaretteki iddiasını büyütüyor
İş Bankası Pazarama ile e-ticaretteki iddiasını büyütüyor
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa günü yükselişle kapattı
Borsa günü yükselişle kapattı
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Türkiye'de sağlık turizmine ilgi artıyor
Türkiye'de sağlık turizmine ilgi artıyor
Son Haberler
Alzheimer’den doğru beslenme ile korunun
Alzheimer’den doğru beslenme ile korunun
Erdoğan’dan gazeteciye: 'O Biden, ben Erdoğan’ım'
Erdoğan’dan gazeteciye: 'O Biden, ben Erdoğan’ım'
FETÖ'nün sözde 'Ankara bölge sorumlusu’ olduğu iddia edilen sanığa 3 yıl 6 ay hapis cezası
FETÖ'nün sözde 'Ankara bölge sorumlusu’ olduğu iddia edilen sanığa...
Fatih’te kırmızı ışığa aldırmadan yolun karşısına geçen yayalar kamerada
Fatih’te kırmızı ışığa aldırmadan yolun karşısına geçen...
İşyerine hırsız girdi, gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
İşyerine hırsız girdi, gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Obezitede merdiven altı uygulama uyarısı: 'Hayatlarını tehlikeye atıyorlar'
Obezitede merdiven altı uygulama uyarısı: 'Hayatlarını tehlikeye...
Semt pazarında 'kredi kartı' dönemi
Semt pazarında 'kredi kartı' dönemi
İzmir'de jandarmadan göçmen kaçakçılığı operasyonu: 19 olayda 343 göçmen yakalandı
İzmir'de jandarmadan göçmen kaçakçılığı operasyonu: 19 olayda...
Çocuğuna şırınga ile eziyet eden kadının yeniden yargılanma isteğine tepki
Çocuğuna şırınga ile eziyet eden kadının yeniden yargılanma isteğine...
Yanan tırdan geriye demir yığını kaldı
Yanan tırdan geriye demir yığını kaldı
Söke’de 1340 adet bandrolsüz sigara ele geçirildi
Söke’de 1340 adet bandrolsüz sigara ele geçirildi
Düğün konvoyunda korna çalan 7 sürücüye ceza
Düğün konvoyunda korna çalan 7 sürücüye ceza
İstanbul’da durdurulan otomobilden 34 bin 550 adet sikke ele geçirildi
İstanbul’da durdurulan otomobilden 34 bin 550 adet sikke ele geçirildi
Erzincan’da alevli gece!
Erzincan’da alevli gece!
Şirketlere tek noktadan e-posta, video konferans, dosya yedekleme ve paylaşma imkanı
Şirketlere tek noktadan e-posta, video konferans, dosya yedekleme ve...