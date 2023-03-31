ING emeklilere para musluklarını açtı! O şartı taşıyanlara 10.000 TL ek ödeme yapacak: Duyan bankanın kapısında yatacak!

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama ING Türkiye tarafından yapıldı. Emekli maaşı zammı ve EYT yasasıyla bağlantılı olarak milyonlarca kişi emekli olmak üzereyken, ING bankası harekete geçti. ING Bank'tan emekli maaşı ödeyen emekliler binlerce liralık promosyon kazanıyor. ING Türkiye'nin promosyon tutarına ilişkin son dakika duyurusu bu sabah bankanın resmi internet sitesinden yapıldı. Emekliler bu fırsatı kaçırmasın. Çünkü ING'nin birçok özel promosyon seçeneği bulunmaktadır. ING Bank güncel emekli promosyon tutarı kaç lira? İşte detaylar…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçim sıkıntısı çeken emeklilere müjdeyi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşı olan 5500 Türk Lirasını 2000 Türk Lirası artırılarak 7500 Türk Lirasına çıkarıldığını açıkladı. Ayrıca uzun zamandır beklenen EYT yasası da nihayet TBMM'de onaylanarak yasalaştı. EYT emeklileri başvurularını yaptı ve ilk maaşlarını nisan ayında alacaklar. Bütün bu gelişme bankaları da harekete geçirdi. Emekli promosyonu konusunda ilk adımı atan bankalardan biri de ING Türkiye oldu. ING Bank, 3 yıl emekli maaşı almayı taahhüt eden emeklilere ödediği promosyon miktarını artırdı. ING bankasının güncel promosyonu miktarı ne kadar? ING Türkiye ne kadar promosyon sunuyor? Detaylar burada…