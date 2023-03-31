Finans
31 Mart 2023 - 09:45

ING emeklilere para musluklarını açtı! O şartı taşıyanlara 10.000 TL ek ödeme yapacak: Duyan bankanın kapısında yatacak!

ING emekli vatandaşlara müjdeli haberi verdi. Nisan ayı içerisinde ING'nin promosyon tutarlarında artış yaşanacak. Emekli maaşını 3 yıllığına ING Bank'a devredenler 10000 Türk Lirası ek ödemeye hak kazanacak. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

Finans
31 Mart 2023 - 09:45
2 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
ING emeklilere para musluklarını açtı! O şartı taşıyanlara 10.000 TL ek ödeme yapacak: Duyan bankanın kapısında yatacak!
TAKİP ETTAKİP ET


Milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama ING Türkiye tarafından yapıldı. Emekli maaşı zammı ve EYT yasasıyla bağlantılı olarak milyonlarca kişi emekli olmak üzereyken, ING bankası harekete geçti. ING Bank'tan emekli maaşı ödeyen emekliler binlerce liralık promosyon kazanıyor. ING Türkiye'nin promosyon tutarına ilişkin son dakika duyurusu bu sabah bankanın resmi internet sitesinden yapıldı. Emekliler bu fırsatı kaçırmasın. Çünkü ING'nin birçok özel promosyon seçeneği bulunmaktadır. ING Bank güncel emekli promosyon tutarı kaç lira? İşte detaylar…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçim sıkıntısı çeken emeklilere müjdeyi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşı olan 5500 Türk Lirasını 2000 Türk Lirası artırılarak 7500 Türk Lirasına çıkarıldığını açıkladı. Ayrıca uzun zamandır beklenen EYT yasası da nihayet TBMM'de onaylanarak yasalaştı. EYT emeklileri başvurularını yaptı ve ilk maaşlarını nisan ayında alacaklar. Bütün bu gelişme bankaları da harekete geçirdi. Emekli promosyonu konusunda ilk adımı atan bankalardan biri de ING Türkiye oldu. ING Bank, 3 yıl emekli maaşı almayı taahhüt eden emeklilere ödediği promosyon miktarını artırdı. ING bankasının güncel promosyonu miktarı ne kadar? ING Türkiye ne kadar promosyon sunuyor? Detaylar burada…



ING BANK

ING'YE EMEKLİ MAAŞINI TAŞIYANLAR KAZANACAK

ING Türkiye, müşterileri olan emekliler için onlarca uygun düzeyde seçenek sunuyor. ING Bank'ın emekli promosyon ücretleri de güncellendi. Nisan ayında ING Bank'tan emekli maaşı alacak emekliler, üç gün içinde promosyon alma fırsatı yakalayacak. ING Bank Promosyon ödemesi nakit olarak anında yapılır. Ayrıca turuncu ekstra kampanyaları kapsamında düşük faizli kredi, ücretsiz havale ve EFT gibi birçok avantaj sunulmaktadır. ING Bank, yeni kampanyasıyla ilgili son bilgileri resmi internet sitesinde duyurdu.

ING BANKASI'NDAN 10000 TL'YE KADAR PROMOSYON İMKANI

ING Türkiye son dakika duyurusu yaptı ve emekli promosyon ücretlerini güncelledi. Nisan ayında ING Bank'tan 7.500 TL maaş alan ve Nisan ayında daha yüksek emekli maaşı alan emeklilere 10.000 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuluyor. Emekli maaşını ING Bank'a devretmek isteyen emeklilerin e-devlet de işlerini yönetebildikleri bilinmektedir. Dilerseniz ING banka şubelerinden emekli maaşı transfer işlemi talebinde bulunabilirsiniz. ING Bank'a maaş ödeyen emeklilerin kampanya ödemeleri üç gün içinde ödeniyor. SSK BAĞ-KUR emekli memurları ve tüm EYT emeklileri dul ve yetim aylıkları alanlar da promosyon imkanından yararlanmaktadır.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ