ING Türkiye’de iki üst düzey atama

Dijital gücüyle ve zahmetsiz bankacılık anlayışı ile kalıpların dışında hayatın içinde çözümler sunan ING Türkiye'de, iki üst seviye atama gerçekleşti. ING Türkiye bünyesinde Uyum Risk Yönetimi Direktörü olarak görevli olan Özge Gürsoy, 15 Eylül 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak suretiyle Uyum Risk Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. ING Türkiye bünyesinde 5 yılı aşkındır Uyum Risk Yönetimi'nden sorumlu olarak görevli olan Gürsoy, yeni görevinde bu alanda kurumun çevikliğini artırılmasına ve daha etkin bir risk yönetimi yapısının hayata geçirilmesine liderlik edecek. Diğer yandan, ING Türkiye bünyesinde Kurumsal Müşteriler Direktörü görevini yürüten İpek Erhan, yine 15 Eylül 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak suretiyle ING Türkiye Kurumsal Müşteriler Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Erhan, yeni görevinde hem merkezi Türkiye'de olan ek olarak ana hissedarı ülke dışında olup Türkiye'de faaliyeterini sürdüren kurumsal firmalarla ilişkileri yürütecek olup, bankanın Türkiye'de kurumsal müşteriler alanında büyümesine, çok yönlü gelişimine ve ING Grubu global sektör ve ürün tecrübelerinin aktarılmasına liderlik edecek.

Yapılan açıklamaya göre, 21 yıllık bankacılık tecrübesinin son 16 yılında uyum, iç kontrol ve risk yönetimi alanlarında görevli olan Gürsoy, 2017 yılında Uyum Risk Yönetiminden sorumlu olarak ING Türkiye bünyesine katıldı. Banka kariyerinde finansal grup uyum görevliliği, mevzuat uyum riskinin yönetilmesi ve düzenleyici kurumlarla ilişkiler gibi farklı sorumluluklar üstlenen Gürsoy, en son ING Türkiye Uyum Risk Yönetimi Direktörü olarak görev yapıyordu.

İpek Erhan, 13 yılı aşkın bir müddet hem Türkiye'de eş zamanlı İngiltere'de çeşitli uluslararası finansal kuruluşlarda çalıştı. Erhan, kredi portföy yönetimi, krediler, yapılandırılmış finansman, proje finansmanı ve yatırım bankacılığı alanlarında farklı görevlerde yer aldı. ING Türkiye'ye 2013 yılında Kurumsal Bankacılık, Yapılandırılmış Finansman Grup Müdürü olarak katılan Erhan, piyasada sembol teşkil eden birçok projenin finansmanında aktif olarak görev aldı. Bankanın proje finansmanı alanında büyümesinde, ING global sektör ve ürün tecrübelerinin Türkiye'ye aktarılmasında ve piyasadaki etkin bankalardan biri olmasında önemli katkılar sağladı. Erhan, en son Kurumsal Müşteriler Direktörü olarak görev yapıyordu.