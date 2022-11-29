SPOR
29 Kasım 2022 - 17:35

İngiliz Devi Liverpool satılıyor mu?

Kulübün asıl sahibi John W. Henry liderliğindeki Amerikalı grup, piyasa koşullarını değerlendirmek üzere Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi büyük bankaları da görevlendirdi

SPOR
29 Kasım 2022 - 17:35
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İngiliz Devi Liverpool satılıyor mu?


Kulübün sahibi Fenway Sports Group Liverpool'a yeni hissedarlar arıyor ve kulübün tamamen satılması ihtimalini de göz ardı edilmiyor.

Kulübün asıl sahibi John W. Henry liderliğindeki Amerikalı grup, piyasa koşullarını değerlendirmek üzere Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi büyük bankaları da görevlendirdi.



Potansiyel bir satış haberi Kasım ayının başlarında ilk kez ortaya çıktığında FSG ECHO'ya şu açıklamayı yapmıştı: "EPL kulüplerinde son zamanlarda bir dizi sahiplik değişikliği ve sahiplik değişikliği söylentileri oldu ve kaçınılmaz olarak bize düzenli olarak Fenway Sports Group'un Liverpool'daki sahipliği soruluyor.

"FSG, Liverpool'da hissedar olmak isteyen üçüncü taraflardan sık sık ilgi beyanları almıştır. FSG daha önce de, doğru şartlar ve koşullar altında, bir kulüp olarak Liverpool'un menfaatine olacaksa yeni hissedarları değerlendirebileceğimizi söylemişti denildi.

liverpool satılıyor

FSG, SUUDİ ARABİSTAN VE KATAR KONSORSİYUMLARI İLE 'GÖRÜŞMELERE BAŞLARKEN' ON İKİ POTANSİYEL ALICI GÖRÜNÜYOR

Liverpool'un potansiyel alıcıları olarak bir dizi isim tartışıldı ve bazıları diğerlerinden daha gerçekçi görünüyor. Son 12 yıldır Anfield'ın dümeninde olan FSG, geçen yıl büyük Amerikan bankaları Goldman Sachs ve Morgan Stanley'i liderlik etmeleri için görevlendirdikleri yatırım arayışlarını, kulübün tamamen satılmasına yönelik ilgi ifadelerini memnuniyetle karşılayacak şekilde genişletti.

FSG'nin bu hamlesini, yatırım arayışında olduklarını ancak Old Trafford'daki kontrol hisselerinden vazgeçmeye de açık olduklarını açıklayan Manchester United'daki Glazer ailesi izledi.

Dünya sporunun en ikonik iki takımının aynı anda satışa çıkarılması anlaşılır bir şekilde büyük ilgi uyandırdı ve geçtiğimiz iki hafta içinde ABD'li yatırım fonlarından Hintli milyarderlere ve egemen servet fonlarına kadar pek çok isim Kırmızılar ile ilişkilendirildi.

Dave Powell, Liverpool ile bağlantısı olan aşağıdaki isimlere daha yakından baktı iddiası var.

 

  • Katarlı ve Suudi Arabistanlı Özel Sektör
  • Harris Blitzer Spor ve Eğlence
  • Mukesh Ambani
  • Conor McGregor
  • Sir Jim Ratcliffe
  • Steve Ballmer
  • Stephen Pagliuca
  • Mumtalakat Holding
  • Dubai & Birleşik Arap Emirlikleri
  • Redbird Sermaye Ortakları
  • ABD Aile Ofisleri
  • Lebron James
EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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