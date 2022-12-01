Manchester United'ın sahipleri Glazer ailesinin kulübü 2022-23 sezonunun bitiminden önce satabileceği ve bunun için hazırlanan potansiyel bir zaman çizelgesinin ortaya çıktığı bildirildi. Amerikalı aile kulübü 2005 yılında devraldı ancak şimdi kulübü devralmak ya da kulübe yatırım yapmak için tekliflere açık olduklarını doğruladılar. Bir satış garanti olmasa da, raporlar bir anlaşmanın ilkbahar gibi erken bir tarihte tamamlanabileceğini gösteriyor.
SPOR
01 Aralık 2022 - 08:18
İngiliz devi Manchester United sezon sonuna kadar satılacak
Manchester United'ın sahipleri Glazer ailesinin kulübü 2022-23 sezonunun bitiminden önce satabileceği ve bunun için hazırlanan potansiyel bir zaman çizelgesinin ortaya çıktığı bildirild
SPOR
01 Aralık 2022 - 08:18
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