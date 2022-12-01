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01 Aralık 2022 - 08:18

İngiliz devi Manchester United sezon sonuna kadar satılacak

Manchester United'ın sahipleri Glazer ailesinin kulübü 2022-23 sezonunun bitiminden önce satabileceği ve bunun için hazırlanan potansiyel bir zaman çizelgesinin ortaya çıktığı bildirild

SPOR
01 Aralık 2022 - 08:18
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İngiliz devi Manchester United sezon sonuna kadar satılacak


Manchester United'ın sahipleri Glazer ailesinin kulübü 2022-23 sezonunun bitiminden önce satabileceği ve bunun için hazırlanan potansiyel bir zaman çizelgesinin ortaya çıktığı bildirildi.

Amerikalı aile kulübü 2005 yılında devraldı ancak şimdi kulübü devralmak ya da kulübe yatırım yapmak için tekliflere açık olduklarını doğruladılar. Bir satış garanti olmasa da, raporlar bir anlaşmanın ilkbahar gibi erken bir tarihte tamamlanabileceğini gösteriyor.



glazer

Liverpool'da satışta

Önümüzdeki aylarda büyük bir Avrupa kulübünü satabilecek tek sahip onlar değil. Liverpool'un sahipleri FSG, kulübe yönelik olası teklifler öncesinde bir sunum hazırladı ve kendi açıklamalarını yayınladı. BBC'ye göre, satış için resmi bir zaman çizelgesi belirlenmedi. Ancak United'ın sahiplerinin bir takım talepleri olduğu ve satışın bu sezon bitmeden tamamlanması ihtimali ortaya çıktı.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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