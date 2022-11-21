İngiliz futbolcu Bukayo Saka farklı kazandıkları İran maçı sonrası iddialı açıklamalar yaptı













Saka galibiyetin ardından konuştu

2022 Katar Dünya Kupası'nda B grubunun ilk karşılaşmasında İngiltere ile İran karşı karşıya gelirken, turnuvanın en gollü maçlarından biri oynandı.İngiltere zorlu geçmesi beklenen karşılaşmada İran'ı 6-2'lik farklı bir skorla geçmeyi başarırken, mücadelede 2 gol atarak takımın yıldızlaşan isimlerden biri olan Bukayo Saka maçın ardından oldukça iddialı sözler söyledi.Genç yıldzı Bukayo Saka, İran karşısında aldıkları galibiyetin ardından yaptığı açıklamalarda; ' O kadar mutluyum ki sizlere şu an hissettiklerimi tarif bile edemem. Ülkemiz adına çok gururluyuz ve mutluyuz. Muhteşem bir atmosfer vardı sahada harika bir ruh ortaya koyarak farklı bir galibiyet almayı başardık. Artık önümüze bakmalıyız, biz Dünya Kupası'nı kazanmak istiyoruz!' ifadelerini kullandı.