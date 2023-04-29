İngiliz resmi belgeleri bar tuvaletinde













Dosyalar, donanmanın en gelişmiş gemilerinden biri olan HMS Anson hakkında ayrıntılar içeriyordu. Dosyaların, Barrow-in-Furness'teki Furness Demiryolu barına bırakıldığı ve bir kaynağın bir tuvalet kabininin zemininde bulunduğu ifade edildi. Donanma, bunların gizli bilgi içermeyen ‘jenerik’ kağıtlar olduğunu söyledi.Kraliyet Donanması sözcüsünün yaptığı açıklamada, "Bunlar, gizli bilgi içermeyen genel eğitim belgeleridir. Ancak, tüm güvenlik konularını son derece ciddiye alıyoruz ve bunların keşfedilme koşullarını araştıracağız." Dedi.