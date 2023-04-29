DÜNYA
29 Nisan 2023 - 17:47

İngiliz resmi belgeleri bar tuvaletinde

Kraliyet Donanması, "resmi olarak hassas" olarak işaretlenmiş belgelerin bir Wetherspoons adlı bir bar tuvaletinde bulunduğu bildirildikten sonra soruşturma başlattığını söyledi.

DÜNYA
29 Nisan 2023 - 17:47
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İngiliz resmi belgeleri bar tuvaletinde


   Dosyalar, donanmanın en gelişmiş gemilerinden biri olan HMS Anson hakkında ayrıntılar içeriyordu. Dosyaların, Barrow-in-Furness'teki Furness Demiryolu barına bırakıldığı ve bir kaynağın bir tuvalet kabininin zemininde bulunduğu ifade edildi. Donanma, bunların gizli bilgi içermeyen ‘jenerik’ kağıtlar olduğunu söyledi.

Deniz



   Kraliyet Donanması sözcüsünün yaptığı açıklamada, "Bunlar, gizli bilgi içermeyen genel eğitim belgeleridir. Ancak, tüm güvenlik konularını son derece ciddiye alıyoruz ve bunların keşfedilme koşullarını araştıracağız." Dedi.

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