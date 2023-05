TWİTTER KAPAĞI: ERDOĞAN GİTMELİ





Geçtiğimiz günlerde kapağında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren ve Türk siyasetine yön vermeye çalışan İngiliz dergisi The Economist dergisinin bir skandala daha imza attığı görüldü.Türkiye'de gerçekleştirilecek olan 14 Mayıs seçimleri ile ilgili analiz yayınlayan İngiltere merkezli The Economist dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştirisiyle yetinmedi ve resmi Twitter hesabının kapağı ile Erdoğan'a saldırdılar.Derginin 27 milyon takipçisi bulunan Twitter hesabının kapak fotoğrafında "Erdoğan gitmeli" ve "Demokrasiye sahip çık" ifadeleri yer aldı. Bu gelişmeyle birlikte The Economist'in Millet İttifakı adayı Kemal Kııçdaroğlu'na desteği de gün yüzüne çıkmış oldu.