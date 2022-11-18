İngilizler onun peşinde













Başka kulüplerde sırada

Manchester United'in bir süredir ayrılacağı konuşulan Ronaldo'nun yerini dolduracak hücum oyuncusu arayışına tüm hızıyla devam ediyor. Scout ekibi uzun zamandır sportif başarıya hasret kalan, en çok arzuladıkları isim olan Ronaldo'nun yaşadığı durum sonrasında ikiye bölünmüş olan United taraftarlarının yüzünü güldürecek bir kadro kurmanın peşindeler. Bu konuda ise PSV yıldızı Gakpo için bir teklif yapmak üzere oldukları ortaya çıktı Manchester United'ın hedefindeki Cody Gakpo'nun kulübünün uygun bir ücret ödendiği taktirde Ocak transfer döneminde PSV Eindhoven'dan ayrılmasına izin verilebileceği bildirildi.Piers Morgan ile yaptığı tartışmalı röportajın ardından, Ronaldo'nun Old Trafford'u geride bırakacağı herkes tarafından konuşulmakta. Aslında Hollandalı oyuncu, Erik ten Hag göreve geldiğinden beri Man Utd'un radarında. Gakpo yaz aylarında Leeds'le Premier Lig'e gelme teklifini red ederek ülkesinde kalmayı tercih etmişti ancak söz konusu United olunca durum değişebilir.Genç oyuncu için başka kulüplerden de ciddi tekliflerin olduğu iddia edilirken United'ın bu konuda en güçlü aday olduğu söyleniyor. United 40 milyon sterlinden fazla bir teklifle gelirse, Eredivisie tarafı bunu kabul edebilir. Habere göre Man Utd'nin sahip olabileceği bir diğer avantaj da Gakpo'nun Ten Hag ile aynı temsilcileri paylaşıyor olması. Öğrenildiği kadarıyla Gakpo için sırada bekleyen diğer kulüpler; Arsenal, Chelsea ve Tottenham Hotspur.