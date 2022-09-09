DÜNYA
09 Eylül 2022 - 18:01

İngilizler yeni kralını sevgiyle karşıladı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in yaşamını yitirmesinin ardından tahta geçen Kral III. Charles Buckingham Sarayı'nda sevgi gösterisiyle karşılandı.

DÜNYA
09 Eylül 2022 - 18:01
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İngilizler yeni kralını sevgiyle karşıladı


İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in yaşamını yitirmesinin ardından Kral ilan edilmiş olan Kral III. Charles ve eşi Camilla Balmoral başkent Londra'ya geldi. Konvoy eşliğinde Buckingham Sarayı'na ulaşan Kral Charles, kendisini bekleyen kalabalık tarafından alkışlarla, büyük coşku içinde karşılandı. “Kralımız Çok Yaşa” sloganları atan kalabalık, Charles'a çiçek buketleri uzattı. Büyük sevgi gösterisiyle karşılaşan Kral Charles, halkla el sıkışarak tebrikleri kabul etti. Charles, halkla selamlaşmasının ardından eşi Camilla ile birlikte sarayın önünde çiçek buketlerinin bırakıldığı alanı gezdi.



Charles ve Camilla sonrasında Kral ve Kraliçe olarak ilk defa Buckingham Sarayı'na giriş yaptı. Kral Charles, bugün televizyondan ilk ulusa sesleniş konuşmasını yapacak. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Charles yarın Londra'daki St James Sarayı'nda resmen kral duyurusu yapılacak.

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Haber Editörü
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