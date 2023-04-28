DÜNYA
28 Nisan 2023 - 03:18

İngiltere-Almanya arasında 'Sudan' gerginliği

Bir süredir iç savaşın yaşandığı Sudan'dan gerçekleştirilen tahliyeler, Avrupa içinde gerilime neden oldu. İngiltere ile Almanya karşı karşıya geldi.

DÜNYA
28 Nisan 2023 - 03:18
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İngiltere-Almanya arasında 'Sudan' gerginliği


   BBC'ye konuşan üst düzey bir Alman siyasi kaynaklar, İngiltere'nin, Hartum Büyükelçiliği'ndeki görevli personellerini tahliye etme yönündeki çabalarının diğer ülkelerin vatandaşlarını kurtarma çabalarını geciktirdiğini iddia etti. Alman tarafı, İngiltere'nin bir grup askerini Sudan yönetimine haber vermeden Darfur'a gönderdiğini ancak bu girişimin Sudan ordusunu öfkelendirdiği ve tahliye için havaalanına giriş izni verilmemesine sebep olduğu belirtildi.

Sudan



    Kaynaklardan birine göre İngiltere, askerlerinin Sudan'a izinsiz inişi sonrası, askerler ülkeden ayrılmadan önce Sudan ordusuna ödeme yapmak zorunda kaldı. Havaalanının kullanılmasına yönelik müzakereler nedeni ile Almanya çok önemli bir zamanda en az yarım gün kaybettiği konusunda açıklamada bulundu.

Sudan

    İngiltere Savunma Bakanlığı ise tahliyelerin gecikmesinde herhangi bir sorumluluğu olmadığını, iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "bu tür zor ve karmaşık koşullar içinde faaliyet göstermenin her zaman zorlukları olacaktır." dedi.

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