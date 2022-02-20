DÜNYA
20 Şubat 2022 - 12:24

İngiltere Başbakanı Johnson'dan endişe veren savaş iddiası!

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlikle ilgili bir röportaj veren İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Avrupa'da 1945 yılından bu yana en büyük savaşı planladığını öne sürdü!

DÜNYA
20 Şubat 2022 - 12:24
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İngiltere Başbakanı Johnson'dan endişe veren savaş iddiası!
İngiltere'nin en önemli yayın kuruluşlarından biri olan BBC'ye bir röportaj veren Başbakan Boris Johnson, Rusya ile Ukrayna arasında meydana gelen gerilim ve savaş söylentileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Johnson, konuşmasının arasında bu güne kadar elde edilen kanıtlara göre Rusya'nın büyük bir savak planı içerisinde olduğunu öne sürdü.








Johnson, röportajında Rusya'nın savaş planı içinde olduğu ile ilgili bazı işaretlerin olduğu ve planın bazı açılardan da çoktan başlamış olduğu yönünde gördüklerini belirterek istihbaratın Rusya'nın Kiev'i kuşatma altına alacak bir işgali başlatma niyetinde olduğunu gösterdiğini söyledi.



ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarında batılı liderlere, istihbarat tarafının Rusya'dan gelecek olan kuvvetlerinin Ukrayna'ya yalnızca doğudan gireceğini, ayrıca Belarus ve Kiev çevresindeki bölgelerden girme gibi bir planının olduğunu söylediğini hatırlatan Başbakan Johnson, şu an için görülen planın 1945 yılından bu yana Avrupa'da meydana gelebilecek en büyük savaş olabilecek bir şey için olduğunu düşündüklerini ifade etti.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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