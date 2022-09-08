İngiltere Başbakanı Truss'tan enerji planı

İngiltere Başbakanı Liz Truss, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada enerji fiyatlarının artmasıyla ilgili yönetiminin aldığı önlem planını açıkladı. Truss, 1 Ekim'den itibaren İngiltere'deki tüm hanelerin yıllık enerji faturalarının üst limitinin 2 bin 500 sterlin ile sabitleneceğini söyledi. Uygulamanın 2 yıl boyunca devam edeceğini duyuran Truss, plan ile yıllık enerji faturalarında yaklaşık bin sterlin tasarruf sağlayacağını söyledi. Truss yaptığı konuşmada, "Bu haftanın başlarında, Birleşik Krallık'taki ailelerin ve işletmelerin karşılaştığı yükselen enerji fiyatlarıyla ilgileneceğime dair söz verdim. Bugün bu sözü yerine getiriyorum. Bu hükümet, insanlara enerji faturalarında kesinlik sağlayacak yeni bir enerji fiyat garantisi sunmak için derhal harekete geçiyor. Enflasyonu frenleyecek ve büyümeyi hızlandıracağız. Ekim ayının ilk gününden itibaren ve hanelerin önümüzdeki 2 yıl boyunca yılda 2 bin 500 sterlinden fazla fatura ödememelerini sağlayacağız" dedi.

Planın, İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da dahil olacağını söyleyen Truss ayrıca bundan önce eski Başbakan Boris Johnson yönetiminde duyurulan 400 sterlinlik fatura yardımının da ayrıca geçerli olacağını söyledi. Truss, planın nasıl finanse edileceği konusunda Maliye Bakanı olarak göreve başlayan Kwasi Kwarteg'in daha çok ayrıntı sağlayacağını sözlerine ekledi. Truss yaptığı konuşmada, enerji maliyetlerini düşürmek için uluslararası tedarikçilerle sözleşmeler yapmak üzere bir enerji tedarik görev gücü kurulacağını aktardı. Enerji şirketlerinin uzun vadeli enerji sözleşmeleri satın almasına müsaade etmek için 40 milyar sterlin değerinde yeni bir plan oluşturulacağını aktaran Truss, "İngiltere'nin enerji güvenliği ve arzına yönelik kısa vadeli yaklaşımı sona erdireceğim" dedi.

Truss, Kuzey Denizi gazı için yeni bir lisans turu yapılacağını ve 100'den fazla lisans beklendiğini söyledi. Yeşil enerjiye de yatırım yapılacağını belirten Truss, "Elektrik fiyatlarının marjinal gaz fiyatı tarafından belirlendiği durumu sona erdireceğiz. Güvenli enerji arzı büyümek ve refah için hayati önem taşıyor, ama çok epey zamandır göz ardı ediliyor. Bu daha güçlü, daha dayanıklı bir Birleşik Krallık inşa etmemize yardımcı olacak" diye konuştu.