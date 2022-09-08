DÜNYA
08 Eylül 2022 - 21:45

İngiltere Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in hayatının kaybetmesinin ardından İngiltere Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya çekildi.

DÜNYA
08 Eylül 2022 - 21:45
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İngiltere Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi

Sağlık sorunları nedeniyle doktorları tarafından acil olarak gözetim altına alınan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96 yaşında yaşamını yitirdi. Kraliçe Elizabeth'in yaşamını yitirmesinin ardından İstanbul'da bulunan İngiltere Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi.

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