İngiltere'de 130 binden fazla memur grevde













Salgın ve Rusya-Ukrayna savaşının ardından yaşanan ekonomik krize İngiltere halkı tepkili... Artan hayat pahalılığı nedeniyle geçim sıkıntısı çeken halk sokağa indi. Göstericiler gıda bankalarına artan talebe dikkati çekti. Ülke genelinde yardım kolisi sayısı yüzde 37 artarken yıl boyunca 760 kişi ilk kez gıda bankasına başvurdu.Protestoculardan biri, binlerce kişinin kendilerini ve ailelerine bakmak için gıda bankalarını kullanmak zorunda olduklarını belirtirken binlerce kişinin de faturalarını ödeyemediğini ve bu yüzden de evlerini kaybettiklerini açıkladı. Londra'daki başbakanlık konutuna yakın bir noktada düzenlenen mitingde göstericiler maaş zammı talep etti. Ülkede yıllık enflasyon oranı Ekim 2022'de 41 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.