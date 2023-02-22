DÜNYA
22 Şubat 2023 - 11:24

İngiltere'de 4 gün mesai uygulamasında başarı sağladı! Onlarca şirket sistem değişikliğine gitti...

Gelişmiş ülkelerde, giderek daha fazla insan hafta içi beş günlük çalışma saatinden kurtulmak istiyor. Son olarak, Birleşik Krallık'ın 'haftada dört günlük çalışma denemesine' katılan bir dizi şirketin altı aylık pilot uygulamalarını kalıcı hale getirme kararı aldıkları açıklandı.

DÜNYA
22 Şubat 2023 - 11:24
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İngiltere'de 4 gün mesai uygulamasında başarı sağladı! Onlarca şirket sistem değişikliğine gitti...
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Gelişmiş ülkelerde haftada dört gün çalışma uygulaması yaygındır. Kısmen Belçika, İzlanda, İsveç ve Almanya'da uygulanan dört günlük vardiyalar Birleşik Krallık'ta test edildi. Pilot uygulamaya katılan şirketlerden daha büyük çoğunluğu dört gün boyunca işte çalışmaya karar verdiler.

61 ŞİRKETTEN 56'SI 4 GÜN ÇALIŞMAYA DEVAM DEDİ

Başvuruya katılan 61 firmadan 56'sı şimdilik en azından haftada dört gün çalışma sistemine devam edeceklerini söyledi. Raporun genel bulguları arasında çalışanların hastalanma olasılıklarının çok daha düşük olması, işverenleriyle kalma olasılıklarının daha yüksek olması, daha düşük işe alım maliyetleri ve daha değerli çalışan eğitimi yer alıyor.



İngiltere'de 4 gün mesai uygulaması

İngiltere genelinde altı ofisi olan çevre danışmanı Tyler Grange, yeni çalışma modeliyle devam edeceğini duyurdu. CEO Simon Ursell ise konuya ilişkin yaptığı açıklamasında insankara bu teşviklerin temel olarak verilmesi durumunda oraya ulaşmak için gerçekten çok çalışacaklarını söyledi.

İŞE GELMEMELER AZALDI

Ursell, ekibindeki çalışanların ayrnı zamanda çok daha mutlu olduklarını ve devamsızlığın üçte iki oranında azaldığını ve şirketin daha fazla başvuru aldığını söylüyor.

Bu çalışmanın sonuçları Cambridge, Oxford ve Boston Üniversitelerinden araştırmacılar tarafından analiz edildi.

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