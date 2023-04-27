İngiltere’de gıda krizi













İngiltere genelinde 300 gıda bankasını takip eden 'Trussell Trust' çocuklar için bir milyondan fazla koli hazırlandığını söyledi. Ülkenin en büyük gıda bankaları artan yaşam maliyetleri nedeniyle gıda kolilerinin sayısının yüzde 38 artarak 3 milyon ile rekor seviyeye ulaştı. Yıl boyunca 760 kişi ilk kez gıda bankasına başvurdu.Gıda yardımından faydalanan kişi sayısının yıldan yıla yüzde 38 arttığı bildirildi. Gelir, İngiltere'de hane halkının 1950'li yıllardan itibaren yaşam kalitelerindeki en büyük daralmayı yaşadıkları varsayılıyor.