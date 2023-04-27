DÜNYA
27 Nisan 2023 - 03:36

İngiltere'de gıda krizi

İngiltere'de yüksek enflasyon gıda yardımı taleplerini de beraberinde getirdi... Yardım kolisi sayısı yüzde 38 arttı.

DÜNYA
27 Nisan 2023 - 03:36
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İngiltere’de gıda krizi


    İngiltere genelinde 300 gıda bankasını takip eden 'Trussell Trust' çocuklar için bir milyondan fazla koli hazırlandığını söyledi. Ülkenin en büyük gıda bankaları artan yaşam maliyetleri nedeniyle gıda kolilerinin sayısının yüzde 38 artarak 3 milyon ile rekor seviyeye ulaştı. Yıl boyunca 760 kişi ilk kez gıda bankasına başvurdu.

Gıda



     Gıda yardımından faydalanan kişi sayısının yıldan yıla yüzde 38 arttığı bildirildi. Gelir, İngiltere'de hane halkının 1950'li yıllardan itibaren yaşam kalitelerindeki en büyük daralmayı yaşadıkları varsayılıyor.

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