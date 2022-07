İngiltere'de kırmızı alarm verildi: Ülke aşırı sıcaklığı tarihi bir an olarak nitelendirdi

İngiltere çöl sıcağı yaşıyor







İngiltere'de Pazartesi ve Salı günleri ilk kez sıcaklık 40 derece olması bekleniyor. Ülke bu sıcaklığı olağan dışı olarak kabul ederken ülkede kırmızı alarm verildi. Aşırı sıcaklık nedeniyle sağlık sorunlarına alt yapı gibi olumsuzluklara yol açabileceği için uyarılarda bulunuldu.Pazartesi ve Salı günleri ülkede sıcaklığın 40 derece olacağı beklenilmekte. İngiltere Meteorolojisi ülkede 'kırmızı alarm' verdi. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı sıcaklıkla ilgili açıklamalarda bulundu ve sağlık ve sosyal sistemi etkileneceğini, sadece riskli insanların değil sağlıklı insanlarında sıcaklıktan etkilenebileceğini söyledi. İngiltere Meteorolojisi sözcüsü Grahame Madge, ülkede 40 derece sıcaklığın olmasını 'tarihi bir an' olarak nitelendirdi.Ülkede Pazartesi ve Salı günleri beklenilen 40 derece sıcaklığın rekor bir sıcaklık olduğu beklenilmektedir. İnsan hayatını olumsuz etkilediği için olumsuz hava koşulu nedeniyle ülkede kırmızı alarm verildi. Londra, Manchester, York gibi bölgelerde kırmızı alarm verildi. Beklenilen bu sıcaklık olağan dışı olarak nitelendirilmektedir. Beklenilen aşırı sıcaklık alt yapı ve sağlık koşullarını olumsuz etkileyebilir. 25 Temmuz 2019 yılında Cambridge Üniversitesi Botanik Bahçesi'nde İngiltere'nin şuana kadar rekor sıcaklık olarak belirlenen 38.7 derece sıcaklığın geçmesi beklenilmektedir.Meteoroloji Ofisi Sözcüsü Grahame Madge, ülkede ki sıcaklığı 'tarihi bir an' olarak belirtti. Pazartesi ve Salı günleri beklenilen sıcaklığın tarihi bir an olarak belirten Meteoroloji sözcüsü, 'İklim değişikliğinin de artık bizimle olduğunu gösteriyor' ifadelerine yer verdi.Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı sıcaklık ile ilgili 'ulusal acil durum' olarak belirtti. Sıcaklık, sağlık sorunları ile insanları tehdit edebilir, alt yapı sorunlarına neden olabilir. Riskli insanlar dışında da aşırı sıcaklık sağlıklı insanların sağlığını da olumsuz etkileyebilir. Hayati tehlikenin olması da dikkatleri çekti.