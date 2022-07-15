GÜNDEM
15 Temmuz 2022 - 19:51

İngiltere'de kırmızı alarm verildi: Ülke aşırı sıcaklığı tarihi bir an olarak nitelendirdi

İngiltere'de olağan dışı olarak kabul edilen aşırı sıcaklık bekleniliyor. Aşırı sıcaklık nedeniyle ülkede kırmızı alarm verildi. İnsanlar uyarıldı. 40 derece sıcaklığın olması beklenilirken ülke de tarihi bir an olduğu belirtildi. İşte ayrıntılar.

GÜNDEM
15 Temmuz 2022 - 19:51
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İngiltere'de kırmızı alarm verildi: Ülke aşırı sıcaklığı tarihi bir an olarak nitelendirdi


İngiltere'de Pazartesi ve Salı günleri ilk kez sıcaklık 40 derece olması bekleniyor. Ülke bu sıcaklığı olağan dışı olarak kabul ederken ülkede kırmızı alarm verildi. Aşırı sıcaklık nedeniyle sağlık sorunlarına alt yapı gibi olumsuzluklara yol açabileceği için uyarılarda bulunuldu.

İngiltere çöl sıcağı yaşıyor

Pazartesi ve Salı günleri ülkede sıcaklığın 40 derece olacağı beklenilmekte. İngiltere Meteorolojisi ülkede 'kırmızı alarm' verdi. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı sıcaklıkla ilgili açıklamalarda bulundu ve sağlık ve sosyal sistemi etkileneceğini, sadece riskli insanların değil sağlıklı insanlarında sıcaklıktan etkilenebileceğini söyledi. İngiltere Meteorolojisi sözcüsü Grahame Madge, ülkede 40 derece sıcaklığın olmasını 'tarihi bir an' olarak nitelendirdi.



sıcaklık

Ülkede ki sıcaklık olağan dışı

Ülkede Pazartesi ve Salı günleri beklenilen 40 derece sıcaklığın rekor bir sıcaklık olduğu beklenilmektedir. İnsan hayatını olumsuz etkilediği için olumsuz hava koşulu nedeniyle ülkede kırmızı alarm verildi. Londra, Manchester, York gibi bölgelerde kırmızı alarm verildi. Beklenilen bu sıcaklık olağan dışı olarak nitelendirilmektedir. Beklenilen aşırı sıcaklık alt yapı ve sağlık koşullarını olumsuz etkileyebilir. 25 Temmuz 2019 yılında Cambridge Üniversitesi Botanik Bahçesi'nde İngiltere'nin şuana kadar rekor sıcaklık olarak belirlenen 38.7 derece sıcaklığın geçmesi beklenilmektedir.

İngiltere'de tarihi bir an

Meteoroloji Ofisi Sözcüsü Grahame Madge, ülkede ki sıcaklığı 'tarihi bir an' olarak belirtti. Pazartesi ve Salı günleri beklenilen sıcaklığın tarihi bir an olarak belirten Meteoroloji sözcüsü, 'İklim değişikliğinin de artık bizimle olduğunu gösteriyor' ifadelerine yer verdi.

Ülkede kırmızı alarm

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı sıcaklık ile ilgili 'ulusal acil durum' olarak belirtti. Sıcaklık, sağlık sorunları ile insanları tehdit edebilir, alt yapı sorunlarına neden olabilir. Riskli insanlar dışında da aşırı sıcaklık sağlıklı insanların sağlığını da olumsuz etkileyebilir. Hayati tehlikenin olması da dikkatleri çekti. 

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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