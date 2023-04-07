İngiltere'de Kral Charles görselli banknot tasarımları tamamlandı!













ELİZABETH BANKNOTLARI KULLANILMAYA DEVAM EDİLECEK

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, hayata gözlerini yumduktan sonra yerine oğlu 3. Charles geçmişti. Yeni dönemde ülkede çok sayıda değişiklikler yapılırken yapılan değişikliklere madeni para, banknot ve posta pulları eklendi. Yeni karara göre ülkede kullanımda olan banknotlarda Büyük Britanya Kralı Charles'ın resmi yer alacak.İngiltere'nin yeni devlet başkanı Kral Charles'a uyum sağlanması ile ilgili süreç devam ederken Kral 3. Charles'ın fotoğrafının yer aldığı banknotların tasarımı uzun zamandır bekleniyordu. İngiltere Merkez Bankası, tasarımı tamamlanmış olan ve basım süreci başlayan banknotu paylaştı. 2024 yılının ortalarından itibaren tedavüle girmesi beklenen Kral Charles fotoğraflı 5 Sterlin, 10 Sterlin, 20 Sterlin ve 50 Sterlin banknotlarının son versiyonları ilgi odağı oldu. Yeni banknotun ön yüzünde ve pencerelerinde Charles'ın bir portresi bulunuyor, ancak güvenlik nedeniyle şeffaf.İngiltere Merkez Bankası, Kraliçe 2. Elizabeth'in fotoğrafının yer aldığı banknotların yasal ödeme aracında kullanılmaya devam edileceğini ve düzenli kullanım için halka açık olacağını açıkladı. Açıklamanın devamında değişikliğin çevresel aynı zamanda da finansal etkiyi en aza indirmek için kraliyet direktiflerine uygun olarak yapıldığı da belirtildi. Artan banknot talebini karşılamak üzere, kullanım süresi dolan banknotların yerine yeni banknotların basılacağı da açıklandı. Bu nedenle Kraliçe Elizabeth ile Kral Charles'ın portrelerinin bulunduğu banknotlar aynı anda tedavüldedir.