İngiltere'de Kral Charles görselli banknot tasarımları tamamlandı!

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, hayata gözlerini yumduktan sonra yerine oğlu 3. Charles geçmişti. Yeni dönemde ülkede çok sayıda değişiklikler yapılırken yapılan değişikliklere madeni para, banknot ve posta pulları eklendi. Yeni karara göre ülkede kullanımda olan banknotlarda Büyük Britanya Kralı Charles'ın resmi yer alacak.
İngiltere'nin yeni devlet başkanı Kral Charles'a uyum sağlanması ile ilgili süreç devam ederken Kral 3. Charles'ın fotoğrafının yer aldığı banknotların tasarımı uzun zamandır bekleniyordu. İngiltere Merkez Bankası, tasarımı tamamlanmış olan ve basım süreci başlayan banknotu paylaştı. 2024 yılının ortalarından itibaren tedavüle girmesi beklenen Kral Charles fotoğraflı 5 Sterlin, 10 Sterlin, 20 Sterlin ve 50 Sterlin banknotlarının son versiyonları ilgi odağı oldu. Yeni banknotun ön yüzünde ve pencerelerinde Charles'ın bir portresi bulunuyor, ancak güvenlik nedeniyle şeffaf.