İngiltere'de kriz üstüne kriz!













Hane halklarının enerji talebi son 50 yılın en düşük seviyesine geriledi. Koronavirüs salgını, tedarik krizi, Rusya-Ukrayna arasındaki savaş... Son yıllarda art arda yaşanan bu gelişmeler küresel ekonomide derin çatlaklara yol açtı. Özellikle de Avrupa ülkeleri enerji konusunda ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldı.İngiltere de, krizi yaşayan o ülkelerin başında geliyor. İngiltere'de enerji konusundaki arz-talep dengesizliği Ukrayna savaşının ardından rekor seviyelere ulaştı. İngiltere Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanlığı çarpıcı verileri paylaştı. Ülkede hane halkı enerji tüketimi 2022'de bir önceki yıla oranla yüzde 15 geriledi. Toplam gaz tüketimi önceki yıla göre yüzde 7,5 azalışla 799 teravatsaat oldu. Ülkenin elektrik talebi de 2022'de yüzde 3,9 düşüşle 273 teravatsaate indi. Hane halkı elektrik talebi ise yüzde 5,9 azalışla 1990'ların tüketim seviyesine geriledi. İngiltere'nin bu krizlerin gölgesinde nasıl bir adı atacağı ise henüz açıklanmadı...