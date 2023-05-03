İngiltere'de öğretmenler sokaklarda!













Küresel enflasyon tüm dünyada olduğu gibi Avrupa ülkelerini de etkisi altına aldı. O ülkelerden biri de İngiltere. Öyle ki öğretmenler haftalardır hükümetin zam tekliflerini yeterli olmadığı gerekçesiyle reddediyor.Anlaşmazlıklarla birlikte gelen protestoların adresi bu kez İngiltere ve Galler oldu. Ulusal eğitim sendikasının yüzde 4,5'lik ücret artışını reddetmesinin ardından yüzlerce öğretmen Başkent Londra'da bir araya geldi. Greve giden öğretmenler pankartlar ve sloganlarla yürüyüş düzenledi. Ayrıca, akademisyenler, doktorlar ve metro çalışanları da grevdeydi. Sendikaya göre 10 yıldan uzun süredir en büyük ölçekte gerçekleşen greve 150 bine yakın kişi katılıyor.