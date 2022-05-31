İngiltere'de panik! Maymun çiçeği hastalığı hızla yayılıyor

Covid-19 vakaları sonrasında yeni çıkan hastalık endişelendirmeye başladı. İngiltere’de 7 mayıs’ta tespit edilen vaka hızla yayılarak 179’a yükseldi. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki ilk vakanın tespitinin 7 mayısta yapıldığı, şuan 71 yeni vaka daha eklenerek Maymun çiçeği hastalığı görülen kişi sayısının 179’a yükseldiği aktarıldı.
UKHSA tarafından yapılan açıklamada, yeni vakalara rağmen nüfusa yönelik riskin düşük olduğu belirtildi.Öte yandan vatandaşlar vaka temasları halinde 21 günlük karantinaya girmeleri öneriliyor.Afrika’da görülen hastalığın bu bölge dışında 7 Mayıs'ta ilk kez İngiltere'de görüldüğü belirtildi. İngiltere dışında vakanın görüldüğü bölgeler Avustralya ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki bazı ülkeler olduğu aktarıldı.a
UKHSA tarafından yapılan açıklamada, yeni vakalara rağmen nüfusa yönelik riskin düşük olduğu belirtildi.Öte yandan vatandaşlar vaka temasları halinde 21 günlük karantinaya girmeleri öneriliyor.Afrika’da görülen hastalığın bu bölge dışında 7 Mayıs'ta ilk kez İngiltere'de görüldüğü belirtildi. İngiltere dışında vakanın görüldüğü bölgeler Avustralya ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki bazı ülkeler olduğu aktarıldı.a