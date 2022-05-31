DÜNYA
31 Mayıs 2022 - 01:11

İngiltere'de panik! Maymun çiçeği hastalığı hızla yayılıyor

İngiltere'de 7 mayısta ilk çıkan maymun çiçeği hastalığı hızla yayılarak 179'a çıktı.

DÜNYA
31 Mayıs 2022 - 01:11
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İngiltere'de panik! Maymun çiçeği hastalığı hızla yayılıyor
Covid-19 vakaları sonrasında yeni çıkan hastalık endişelendirmeye başladı. İngiltere’de 7 mayıs’ta tespit edilen vaka hızla yayılarak 179’a yükseldi. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki ilk vakanın tespitinin 7 mayısta yapıldığı, şuan 71 yeni vaka daha eklenerek Maymun çiçeği hastalığı görülen kişi sayısının 179’a yükseldiği aktarıldı.

UKHSA tarafından yapılan açıklamada, yeni vakalara rağmen nüfusa yönelik riskin düşük olduğu belirtildi.Öte yandan vatandaşlar vaka temasları halinde 21 günlük karantinaya girmeleri öneriliyor.Afrika’da görülen hastalığın bu bölge dışında 7 Mayıs'ta ilk kez  İngiltere'de görüldüğü belirtildi. İngiltere dışında vakanın görüldüğü bölgeler Avustralya ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki bazı ülkeler olduğu aktarıldı.a
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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