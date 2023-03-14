İngiltere'den araştırmacılar deprem bölgesinde sahaya indiler: Yıkımı inceliyorlar!













6 CM BÜYÜKLÜĞÜNDE TAŞLAR TESPİT EDİLDİ

"Güçlü binalar en az yıkılanlar kadar önemlidir"

"Bunun betonun dayanımına ciddi etkisi var"

"Ana tasarım vurgusu: İzin verilen hasar"

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ı vuran 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler büyük hasara yol açtı. Öte yandan enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği alanlarda ise yeniden yapılanma çalışmaları devam ediyor. İngiliz mühendisler, Çevre, Şehircilik Bakanlığı ekipleriyle birlikte bölgede araştırma yürütüyor. Deprem Mühendisi Saha Araştırma Ekibi (EEFIT) olay yerinde sadece yıkımın boyutunu araştırmakla kalmadılar, aynı zamanda jeolojik araştırmalar da yapmaya başladılar. Bir BBC raporuna göre, halihazırda mevcut olan veriler, yıkılan bazı binalarda inşaat kalitesinin düşük olduğunu gösteriyor.Akademisyen ve alanlarında uzman ekipler, ortaya çıkan verileri Türk ekibin ve diğer inşaat mühendislerinin araştırmalarıyla birleştirerek depremden dersler çıkaracak ve binaların daha dayanıklı hale getirecek. Adıyaman'da yıkılan bir binanın beton örneğinde 6 cm uzunluğunda taş bulundu. Taşın yakındaki bir nehirden alındığı ve beton dökmek amacıyla kullanıldığı ortaya çıktı.Cambridge Üniversitesi'nin 'Yapılı Çevre Riskleri Merkezi'nin direktörlüğünü yapan Ekip Üyesi Profesör Emily So şunları söyledi: "Büyük resme bakmak, 'bir bina' evinin anlık görüntüsüne bakmaktan daha önemlidir." dedi ve şöyle devam etti: Hala sağlam ve çalışır vaziyette olan binaların başarıları yanındaki binalar kadar önemlidir. Bu analiz ve genel bakış, depremden neler öğrenebileceğimiz açısından önemlidir.Söz konusu 6 cm'lik taşlarla ilgili olarak Profesör So, "Betonun mukavemetini ciddi şekilde etkiliyor" dedi. Öte yandan, betonda gerekli olan demirin, ilave mukavemet için nervürlü yerine pürüzsüz olduğu kaydedilmiştir. Modern binalar eskileri kadar harap durumda. Bu, betonun çubuklara yapışmaması ve yapıyı zayıflatması anlamına gelir. Haberde şunlar yer aldı: Türkiye'deki depremde birçok eski bina yıkıldı ama modern binalar da yıkıma uğradı. 1999'daki büyük depremden sonra yeni yapı kuralları getirildi. Yeni binalar daha iyi durumda olmalıdır.Araştırmacıları Türkiye'ye gönderen mühendislik ve tasarım firması Arup'ta sismoloji ekip lideri Ziggy Lubkowski "Bina tasarımında yapılmaya çalışılan şey kayıpları önlemektir" dedi. Temel tasarım ilkesi, binanın içerisinde bazı hasarlara izin vermektir. Bu hasar depremin enerjisini emerek binayı dik tutar yani yıkılmaz.