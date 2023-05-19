Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhur İttifakı ile 14 Mayıs seçimlerindeki başarısı dünya basınını büyük yankı uyandırdı. Dünya basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim çetelesine odaklanırken, CHP lideri ve 6 patili koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yenilgisine de yer verdi. İngiliz haber kuruluşu olan Financial Times tarafından yapılan bir analiz, Kılıçdaroğlu'nun şimdilerde Erdoğan'a benzemeye çalıştığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerindeki başarısı tüm dünyanın dikkatini çekti. Financial Times, Erdoğan'a benzemeye çalıştığını söyleyen CHP lideri ve 6 partiden oluşan koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yenilgisine de dikkat çekti.
DÜNYA
19 Mayıs 2023 - 20:59
İngiltere'den dikkat çeken analiz: Financial Times'a göre Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a benzemeye çalışıyor!
İngiltere merkezli bir medya kuruluşu olan Financial Times, yayınladığı bir yazısında 14 Mayıs seçimleri ile ilgili dikkat çekici bir analize yer verdi. Yazıda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzemeye çalıştığı konusu vurgulandı.
DÜNYA
19 Mayıs 2023 - 20:59