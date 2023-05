İngiltere'den dikkat çeken analiz: Financial Times'a göre Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a benzemeye çalışıyor!

"ERDOĞAN'A BENZEMEYE ÇALIŞIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhur İttifakı ile 14 Mayıs seçimlerindeki başarısı dünya basınını büyük yankı uyandırdı. Dünya basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim çetelesine odaklanırken, CHP lideri ve 6 patili koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yenilgisine de yer verdi. İngiliz haber kuruluşu olan Financial Times tarafından yapılan bir analiz, Kılıçdaroğlu'nun şimdilerde Erdoğan'a benzemeye çalıştığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerindeki başarısı tüm dünyanın dikkatini çekti. Financial Times, Erdoğan'a benzemeye çalıştığını söyleyen CHP lideri ve 6 partiden oluşan koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yenilgisine de dikkat çekti.Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu büyük bir farkla kazandığını bulan analiz, Kılıçdaroğlu'nun başarılı olmak için Erdoğan'ı taklit etme girişimini de içeriyordu. Financial Times, Millet İttifakı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için işler daha da karanlıklaştığını ve retoriği benimsediğini belirterek; Erdoğan'a benzemeye çalıştığını söyledi.