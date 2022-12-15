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15 Aralık 2022 - 15:18

İngiltere'den flaş Wout Weghorst iddiası! Burnley'den açıklama geldi

Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Weghorst ile ilgili ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düşmüştü. Golcü oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Burnley'den açıklama geldi.

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15 Aralık 2022 - 15:18
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İngiltere'den flaş Wout Weghorst iddiası! Burnley'den açıklama geldi


Dünya Kupası'na Arjantin'e penaltılarda yenilerek veda eden Hollanda'da golcü forvet Wout Weghorst için flaş gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş’ın sezon başında 10 Milyon Euro satın alma bedeliyle bir yıllığına kiraladığı Hollandalı forvet performansıyla taraftarı adeta büyülemişti.



Attığı 6 golün yanı sıra arkadaşlarına 4 defa da gol pası veren Hollandalı golcünün sezon sonunda bonservisinin İngiliz kulübü Burnley'den alınması planlanıyordu.

Premier Lig'e yükselme mücadelesi veren Burnley forvetleri Jay Rodriguez ve Ashley Barnes'in sakatlık sorunları nedeniyle adeta yıkıldı.

weghorst için burnley iddiası

Bu noktada ise İngiltere basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Burnley Teknik Direktörü Vincent Kompany'nin istemesi halinde Wout Weghorst'un geri çağrılması durumunun sözleşmede yer aldığı iddiaları ortaya atıldı.

Kompany'den yalanlama geldi!

Burnley, Championship'in 22. haftasında Queens Park Rangers'ı deplasmanda Gudmundsson, Maatsen ve Tella'nın golleriyle 3-0 devirdi.

Maç sonrası Burnley Teknik Direktörü Vincent Kompany'e Arjantin maçında attığı iki golle yıldızlaşan, Wout Weghorst ile ilgili soru da yöneltildi.

Genç teknik adam Weghorst iddialarına şöyle yanıt verdi: " Şu anda tamamen hedefimiz yeniden Premier Lig'e ait olduğumuz yere geri dönebilmek, kadromuzu da bu hedefe uygun buluyorum. Weghorst, Dünya Kupası'nda iki gol attı ve sizi anlıyorum bana Weghorst hakkında sorular soracaksınız. Onun hakkındaki tüm karar tamamen kulüp yönetiminin elinde geri çağırıp çağıramayacağımız konusunda da bir fikir sahibi değilim."

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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