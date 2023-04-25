DÜNYA
25 Nisan 2023 - 11:59

İngiltere'den kırılgan ateşkes gölgesinde tahliye

İngiltere, Sudan’da bulunan vatandaşlarını tahliye etmek için çalışma başlattı.

DÜNYA
25 Nisan 2023 - 11:59
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İngiltere’den kırılgan ateşkes gölgesinde tahliye


     Ailesi halen daha Hartum'da tahliye edilmeyi bekleyen İngiliz vatandaşı Dr. Nahla Hamza, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyine gitmek için şafak vakti evlerinden kaçmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Sudan



    Ancak 80 yaşındaki babası, 60 yaşındaki annesi ve iki kız kardeşi bugüne kadar tahliye  otobüsüne binemedi. Ailesinin evinin Hartum'un ortasında bulunduğunu belirten Dr. Hamza, "Ateş ve bombalama nedeniyle evin arka tarafındaki pencerelerden uzakta bir odada saklanıyorlardı. Elektriğe erişim ve iyi sinyal olmadığı için ailemle iletişim kurmak  zor .” dedi. 

Sudan

Çatışmaların bu denli büyüyeceğini beklemediklerini ifade eden Dr. Hamza, tahliyenin "gerçekleşirse iyi bir haber" olduğunu söylüyor.

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