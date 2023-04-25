İngiltere’den kırılgan ateşkes gölgesinde tahliye













Ailesi halen daha Hartum'da tahliye edilmeyi bekleyen İngiliz vatandaşı Dr. Nahla Hamza, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyine gitmek için şafak vakti evlerinden kaçmak zorunda kaldıklarını söyledi.Ancak 80 yaşındaki babası, 60 yaşındaki annesi ve iki kız kardeşi bugüne kadar tahliye otobüsüne binemedi. Ailesinin evinin Hartum'un ortasında bulunduğunu belirten Dr. Hamza, "Ateş ve bombalama nedeniyle evin arka tarafındaki pencerelerden uzakta bir odada saklanıyorlardı. Elektriğe erişim ve iyi sinyal olmadığı için ailemle iletişim kurmak zor .” dedi.Çatışmaların bu denli büyüyeceğini beklemediklerini ifade eden Dr. Hamza, tahliyenin "gerçekleşirse iyi bir haber" olduğunu söylüyor.