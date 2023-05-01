DÜNYA
01 Mayıs 2023 - 01:31

İngiltere ek tahliye uçuşu yapacak

İngiltere, bugün Sudan'da mahsur kalan İngiliz vatandaşları için ek bir tahliye uçuşu gerçekleştirecek.

DÜNYA
01 Mayıs 2023 - 01:31
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İngiltere ek tahliye uçuşu yapacak

   Ancak uygun olanların, önceki uçakların kalktığı başkent Hartum'dan 500 mil uzaklıktaki kıyı kenti Port Sudan'a seyahat etmesi gerekecek. Birleşik Krallık şu ana kadar 23 uçuşta 2 bin 122 kişiyi tahliye etti.

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