Ancak uygun olanların, önceki uçakların kalktığı başkent Hartum'dan 500 mil uzaklıktaki kıyı kenti Port Sudan'a seyahat etmesi gerekecek. Birleşik Krallık şu ana kadar 23 uçuşta 2 bin 122 kişiyi tahliye etti.
DÜNYA
01 Mayıs 2023 - 01:31
İngiltere ek tahliye uçuşu yapacak
İngiltere, bugün Sudan'da mahsur kalan İngiliz vatandaşları için ek bir tahliye uçuşu gerçekleştirecek.
DÜNYA
01 Mayıs 2023 - 01:31
Ancak uygun olanların, önceki uçakların kalktığı başkent Hartum'dan 500 mil uzaklıktaki kıyı kenti Port Sudan'a seyahat etmesi gerekecek. Birleşik Krallık şu ana kadar 23 uçuşta 2 bin 122 kişiyi tahliye etti.
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