İngiltere ek tahliye uçuşu yapacak

Ancak uygun olanların, önceki uçakların kalktığı başkent Hartum'dan 500 mil uzaklıktaki kıyı kenti Port Sudan'a seyahat etmesi gerekecek. Birleşik Krallık şu ana kadar 23 uçuşta 2 bin 122 kişiyi tahliye etti.

