İngiltere eski Başbakanından 'aktivist memurlara' tepki













Hakkında başlatılan soruşturmalar, Raab'ın yetkililere karşı "korkutucu" ve "saldırgan" olduğunu ortaya çıkardı. Raab, yaptığı açıklamada; herhangi birini üzdüyse üzgün olduğunu ancak "bu zorbalık değil." dedi. 'Pasif agresif kültüre sahip' yetkililerin çok küçük bir azınlığının beğenmedikleri reformları engelleme riski olduğunu söyledi.Raab, istifa ettikten sonraki ilk röportajında, kendisine karşı yapılan şikayetlerin, muhatap olduğu yüzlerce memur arasından "bir avuç çok üst düzey yetkili" tarafından yapıldığını söyledi. Aktivist memurlardan oluşan çok küçük bir azınlığın, Brexit, mahkum şartlı tahliye ve insan hakları gibi alanlarla ilgili sevmedikleri reformları etkili bir şekilde engellemeye çalıştığını belirtti.