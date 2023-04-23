DÜNYA
23 Nisan 2023 - 00:49

İngiltere eski Başbakanından 'aktivist memurlara' tepki

Eski Başbakan Yardımcısı Dominic Raab, zorbalık iddiaları üzerine gerçekleştirdiği istifasının ardından "aktivist memurları" hükümetin çalışmalarını engellemeye çalışmakla suçladı.

DÜNYA
23 Nisan 2023 - 00:49
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İngiltere eski Başbakanından 'aktivist memurlara' tepki


Hakkında başlatılan soruşturmalar, Raab'ın yetkililere karşı "korkutucu" ve "saldırgan" olduğunu ortaya çıkardı. Raab, yaptığı açıklamada; herhangi birini üzdüyse üzgün olduğunu ancak "bu zorbalık değil." dedi. 'Pasif agresif kültüre sahip' yetkililerin çok küçük bir azınlığının beğenmedikleri reformları engelleme riski olduğunu söyledi.

Raab



Raab, istifa ettikten sonraki ilk röportajında, kendisine karşı yapılan şikayetlerin, muhatap olduğu yüzlerce memur arasından "bir avuç çok üst düzey yetkili" tarafından yapıldığını söyledi. Aktivist memurlardan oluşan çok küçük bir azınlığın, Brexit, mahkum şartlı tahliye ve insan hakları gibi alanlarla ilgili sevmedikleri reformları etkili bir şekilde engellemeye çalıştığını belirtti.

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