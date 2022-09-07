SİYASET
07 Eylül 2022 - 06:56

İngiltere hükümetinin yeni kabinesi belli oldu

İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Turss, hükümetteki yeni kabine atamalarını yaptı. Devlet bakanlarının yeni görevleri belirlendi.

SİYASET
07 Eylül 2022 - 06:56
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İngiltere hükümetinin yeni kabinesi belli oldu


İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, göreve gelmesiyle beraber kabinesini atadı. Truss, bugün öncelikle İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tarafından resmi olarak Başbakan olarak atandıktan sonra, Başbakanlık Ofisi önünde konuşma yaptı ve ardından yeni kabinesini belirlemeye başladı.

Başbakan Truss, Emeklilik ve Çalışma Bakanlığında görevli olan Muhafazakar Parti Milletvekili Therese Coffey'i Sağlık Bakanı ve Başbakan yardımcısı olarak atadı. Eski İş Bakanı Kwasi Kwarteng Maliye Bakanı, eski Eğitim Bakanı James Cleverly Dışişleri Bakanı, eski Başsavcı Suella Braverman ise İçişleri Bakanı olarak atandı.



Brexit Fırsatları ve Hükümet Verimliği Bakanı Jacob Rees-Mogg, İş Bakanı olarak atandı. Daha önce Kuzey İrlanda Bakanı olan Brandon Lewis Adalet bakanı, Ulaştırma Bakanlığı'nda görevli olan Milletvekili Wendy Morton ise Hazine Parlamento Sekreteri oldu.

Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak görevinden istifa ettiğinde Maliye Bakanlığı rolünü üstlenen Nadhim Zahawi, yeni Eşitlik Bakanı olarak atandı. Ticaret Bakanı Penny Mordaunt Avam Kamarası Başkanı, Lord True Lordlar Kamarası Lideri olarak atandı. Muhafazakar Parti Milletvekili Jake Berry, Muhafazakar Parti Başkanı oldu. Hazine Baş Sekreteri Simon Clarke Kalkınma Bakanı olarak atandı.
Savunma Bakanı Ben Wallace COP26 Bakanı, Alok Sharma ve Galler Bakanı Robert Buckland, Galler Sekreteri olarak aynı görevlerinde kaldı.

Eski İskan Dairesi Eşitlik Bakanı Kemi Badenoch Uluslararası Ticaret Bakanı, Sağlık ve Çalışma Bakanlığında görevli olan Chloe Smith Çalışma ve Emeklilik Bakanı oldu.

Atanan diğer isimler arasında ise Kit Malthouse Eğitim Bakanı, Ranil Jayawardena Çevre Bakanı, Anne-Marie Trevelyan Ulaştırma Bakanı, Michelle Donelan Kültür Bakanı, Chris Heaton Harris Kuzey İrlanda Bakanı, Alisher Jack İskoçya Bakanı, Chris Philp Hazine Baş Sekreteri, Michael Ellis Başsavcı, Edward Argar Genel Venedar, Vicky Ford Dışişleri Bakanlığı Bakanı, Ton Tugendhat Güvenlik Bakanı, James Heappey Silahlı Kuvvetler ve Gaziler Bakanı olarak seçildi.

Öte yandan yeni Başbakan Truss tarafından açıklanan kabine atamaları öncesinde, Johnson hükümetinin bazı üyeleri istifa etmişti. Görevlerini bırakan Bakanların arasında eski Adalet Bakanı Domic Raab'ın yanı sıra, eski ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İçişleri Bakanı Priti Patel, Kültür Bakanı Nadine Dorries, Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanı Steve Barclay, Çevre Bakanı George Eustice gibi isimler yer aldı.

Truss Ukrayna'ya seyahat edecek

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Liz Truss'un Ukrayna Devlet Vladimir Zelensky'nin daveti üzerine Ukraynaya gideceği bildirildi. Başbakanlık Ofisi, Truss'un Ukrayna'ya "yakında" gideceğini söyleyerek, Ukrayna'ya İngiltere'nin uzun vadeli desteğinin devam edeceğini söyledi.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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