DÜNYA
28 Nisan 2023 - 03:26

İngiltere kışı 'ısınma odasında' geçirdi

Faturalar yükseldi, on binlerce kişi ısınma odalarını kullandı. Enerji krizi İngiltere'yi bu noktaya kadar getirdi.

DÜNYA
28 Nisan 2023 - 03:26
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İngiltere kışı 'ısınma odasında' geçirdi
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    Hayat pahalılığı ile birlikte elektrik ve doğalgaz faturaları İngiliz halkı için başa çıkılamaz hale geldi. Buna karşı ortaya atılan ısıtılmış kamusal alanlar fikri, İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda çapında karşılık buldu.

Isınma



    'Warm welcome', yani sıcak karşılama kampanyası ile 4 bin 200 sıcak sosyal alan ağ oluşturuldu. Yarım milyonu aşkın insan bu alanları kullanarak ısınma imkanı buldu. Vakıflar, kütüphaneler, dini kuruluşlar artan fiyatlar karşısında yoksullaşan halka kapılarını açtı. Ücretsiz yiyecek, çay, kahve ve sıcak bir ortam sundu.

Isınma

    Isınma odasını ziyaret eden bir İngiliz vatandaşı, kütüphaneye gelme sebebinin evinin çok soğuk olması olduğu dile getirdi. Ziyaretçiler sıcak sosyal ortamlarda, doğalgaz ve elektrik faturalarınının yanı sıra internet masrafları ve gıda harcamalarını da düşürme fırsatı buldu.

 

    Bir başka İngiliz vatandaş ise, bu çağda ısınma odalarının var olmasını utanç olarak nitelendirdi. Bu ortamların çok farklı ve önemli bir soruna da cevap verdiği belirtildi. Giderek artan bir sıkıntı olan toplumdan soyutlanma ve yalnızlığı giderdiği ortaya çıktı.

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