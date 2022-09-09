DÜNYA
09 Eylül 2022 - 21:20

İngiltere Kralı 3. Charles'tan ilk halka sesleniş konuşması

İngiltere'nin yeni hükümdarı Kral 3. Charles, annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün anısına yaptığı açıklamada, "Kraliçe'nin sarsılmaz bir bağlılıkla yaptığı gibi, ben de Tanrı'nın bana bahşettiği kalan süre boyunca ulusumuzun kalbindeki anayasal ilkeleri sürdürmeye ciddi bir şekilde söz veriyorum" ifadelerini kullanarak ilk halka sesleniş konuşmasını yaptı.

DÜNYA
09 Eylül 2022 - 21:20
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İngiltere Kralı 3. Charles'tan ilk halka sesleniş konuşması


İngiltere'nin yeni hükümdarı Kral 3. Charles, annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından ilk defa ulusa sesleniş konuşması yaptı. Kral 3. Charles, yaptığı konuşmada Kraliçe'nin sevgisi ve şefkatini överken, ailesi için yeni bir dönemin başladığını bilgisini verdi. Kral 3. Charles, "Kraliçe tahta geçtiğinde, İngiltere ve dünya hala İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarıyla baş etmekteydi ve hala eski zamanların geleneklerine göre yaşıyordu. Son 70 yılda toplumumuz çok kültürlü ve çok inançlı bir hale geldi. Devletin kurumları da sırayla değişti. Ancak tüm değişiklikler ve zorluklarla birlikte, ulusumuzun yetenekleri, gelenekleri ve başarıları ile ifade edilemez bir şekilde zenginleşti ve gelişti. Eşsiz tarihimizin ve parlamenter hükümet sistemimizin değerli geleneklerini, özgürlüklerini ve sorumluluklarını saygıyla korumak için yetiştirildim. Kraliçe'nin sarsılmaz bir bağlılıkla yaptığı gibi, ben de Tanrı'nın bana bahşettiği kalan süre boyunca ulusumuzun kalbindeki anayasal ilkeleri sürdürmeye ciddi bir şekilde söz veriyorum. Birleşik Krallık'ta nerede yaşıyor olursanız olun veya dünyanın herhangi bir yerinde geçmişiniz veya inançlarınız her halükarda size hayatım boyunca sadakat, saygı ve sevgi ile hizmet etmeye çalışacağım. Hayatım elbette değişecek. Yeni sorumluluklarımı üstlendikçe, zamanımın ve enerjimin çoğunu hayır işlerine vermem artık mümkün olmayacak ancak biliyorum ki bu önemli işler başkalarının güvenilir ellerinde devam edecek" dedi.

"William'ı Galler Prensi olarak duyurmaktan gurur duyuyorum"



Kral 3. Charles, ülkenin yeni hükümdarı olmasının ek olarak ailesi için de bir değişim zamanı olduğunu söyleyerek, "Sevgili karım Camilla'nın sevgi dolu yardımına güveniyorum. 17 yıl önce evlendiğimden beri yaptığı sadık kamu hizmeti sayesinde, o benim Kraliçemdir. Yeni rolünün taleplerini yerine getireceğini biliyorum. William'ın benim için çok şey idda eden İskoç unvanlarını benimsediği gibi, 50 yıldan fazla bir süredir üstlendiğim Cornwall Dükalığı'nın sorumluluklarını üstlenecek. Onu Galler Prensi olarak duyurmaktan gurur duyuyorum. Katherine yanındayken, yeni Galler Prensi ve Prensesi, ulusal sohbetlerimize ilham vermeye ve liderlik etmeye devam edecek. Ayrıca, hayatlarını denizaşırı ülkelerde kurmaya devam ederken Harry ve Meghan'a olan sevgimi de dile getirmek istiyorum" diye konuştu. Kral 3. Charles sözlerini tamamlamadan önce Kraliçe'nin kaybının üzüntüsünü yaşayan insanlara seslenerek, "Tüm ailem adına, taziyeleriniz ve desteğiniz için en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Benim çok şey ifade ediyorlar. Ve sevgili annemin, sevgili babama katılmak için son büyük yolculuğuna başlarken, hepinize teşekkür ediyorum. Ailemize ve bize olan sevginiz ve bağlılığınız için teşekkür ederiz" diye konuştu.

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