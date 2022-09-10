DÜNYA
10 Eylül 2022 - 17:57

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreni detayları

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96 yaşında İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde yaşamını yitirdi. Kraliçe Elizabeth'in ölümü sonrasında en büyük oğlu Galler Prensi Charles İngiltere'nin yeni Kralı oldu. Dünya basınında yer alan haberler sonrasında Kraliçe Elizabeth'in cenazesinin ne zaman ve nasıl olacağı merak konusu oldu. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in cenazesiyle ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

DÜNYA
10 Eylül 2022 - 17:57
3 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreni detayları


Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünü duyurdu. Kraliçe II. Elizabeth, 96 yaşında öldü ve en büyük oğlu Charles'ın yerini alarak İngiltere'nin yeni kralı ve devlet başkanı oldu. "Londra Köprüsü Operasyonu" başlıklı planda, II. Elizabeth'in cenazesi, basına sızdırıldı. Peki, II. Elizabeth'in cenazesi ne zaman ve nasıl olacak? İşte detaylar…

Kraliçenin vefatı sonrasında çok fazla kişi İngiltere'de nasıl bir tören düzenleneceğini merak etmeye başladı. İngiliz vatandaşlar başta olmak suretiyle dünyanın dört bir yanında merak içerisinde araştırılan bu konu içi haberimize göz atabilirsiniz...



kraliçe elizabeth

İngiltere Yasta

İngiltere, en fazla zaman tahtta kalan hükümdarı olan Kraliçe II. Elizabeth'in 96 yaşında vefat etmesiyle yas tutmaya başladı. Bayraklar indirildi, etkinlikler iptal edildi ve Kraliyet Ailesi resmi internet sitesini geçici olarak kapatmıştı. Kraliyet konutlarında ve hükümet binalarında bayraklar yarıya inerken, kültür ve spor etkinlikleri iptal edilmeye başlandı. Kraliçe'nin ölümü sorasında başlayan ulusal yasın cenazesine kadar devam etmesi bekleniyor. ABD, New York'taki Empire State Binası da Kraliçe'nin anısına aydınlatıldı.

kraliçe elizabeth

12 Günlük Yasta Neler Yaşanacak?

96 yaşında vefat eden Kraliçe'nin cenazesine ilişkin resmi bir açıklama bulunmamakla birlikte, Kraliçe'nin cenazesinin İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nden Londra'daki Buckingham Sarayı'na ve orada 5 gün süreyle taşınması bekleniyor. Kraliçe'nin ölümüyle birlikte tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın önümüzdeki günlerde resmi planı imzalaması bekleniyor.

Ayrıca, Birleşik Krallık hükümeti gündemi Kraliçe merkezli tutmak zorunda kalmadıkça önemli kararlar veya duyurular yapmamalıdır.

charles

Charles’ın İlk Görüşmesi Bekleniyor

Ulusal yasın ilk gününde Hyde Park ve Tower Hill'de ulusal tören ve saygı duruşu planlanıyor. Kral Charles'ın Başbakan ile ilk görüşmesini yapması bekleniyor.

Tam cenaze planını resmen imzalamak için Earl Mareşal ile de görüşecek ve cenazenin 10 gün içinde defnedilmesi bekleniyor.

Kraliçe'nin cesedinin Buckingham Sarayı'ndan Westminster Hall'a getirilmesi için provalar yapılacak. Cesedin Londra'daki büyük törenden saatler önce Buckingham Sarayı'na gelmesi bekleniyor.

kraliçe elizabeth

23 Saat Halka Açık Olacak

Önümüzdeki günlerde Kraliçe'nin naaşı Westminster Sarayı'nda günün 23 saati halka açık olacak.

King Charles, Cardiff'teki Llandaff Katedrali'ndeki bir ayine katılmak için Galler'e gidecek, ardından Welsh Senedd'i ziyaret edecek ve taziyelerini sunacak. Cenazeden önce Charles, cenazeye katılacak yabancı kraliyet ailelerini selamlayacak.

kraliçe elizabeth

Kraliçe’nin Tabutu Ne Kadar Bekleyecek?

Balmoral Kalesi'nde yaşamını yitiren Kraliçe'nin naaşı kraliyet treniyle Londra'ya götürülecek. Cenazesini Başbakan ve üst seviye bakanlar organize edecek. Kraliçe'nin cenazesinin provaları D-Day+4'te olacak, ardından Kraliçe'nin tabutu Westminster Sarayı'nda dört gün kalacak.

Kraliçe Elizabeth'in Cenaze Töreni Ne Zaman Olacak?

Kraliyet Ailesinin, cenazenin Kraliçe'nin ölümünden 10 günün ardında gerçekleşeceğini açıklaması bekleniyor. Westminster Sarayı'nın içinde bulunan St Peter Kilisesi'nde iki hafta boyunca bir devlet cenazesi yapılması planlanıyor.

İki dakikalık saygı duruşu yapılacaktır. Törenler Londra ve Windsor'da yapılacak. Cenaze tarihi Buckingham Sarayı tarafından duyurusu yapılacak ve Kraliçe, Kral George VI Anıt Şapeli'nde defnedilecek.

kraliçe elizabeth

2. Kraliçe Elizabeth Nereye Defnedilecek?

Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra 12 günlük yas süresince bayrak yarıya indirilecek, spikerler siyah giyecek ve milletvekilleri siyah kol bandı takacak. Bölüm

Elizabeth'in cenazesinin resmi tatil ilan edilmiş olmasına rağmen, bankalarda ve Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem yapılmayacak.

Kraliçe'nin naaşı dört gün boyunca Westminster Hall'da sergilenecek ve Kraliçe ile kocası Edinburgh Dükü'nün yan yana gömülmeleri bekleniyor.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
İlginizi Çekebilir
Suriye’de patlayıcı savaş kalıntıları temizleniyor
Suriye’de patlayıcı savaş kalıntıları temizleniyor
Rusya Devlet Başkanı Putin'den İngiltere'nin yeni hükümdarı Kral 3. Charles'a tebrik
Rusya Devlet Başkanı Putin'den İngiltere'nin yeni hükümdarı Kral 3. Charles'a tebrik
'Bosna Kasabı' lakaplı eski Sırp komutan Mladiç hastaneye kaldırıldı
'Bosna Kasabı' lakaplı eski Sırp komutan Mladiç hastaneye kaldırıldı
Hırvatistan’da tren kazası: 3 ölü, 11 yaralı
Hırvatistan’da tren kazası: 3 ölü, 11 yaralı
Kuzey Kore'nin kuruluşunun 74. yılı görkemli bir törenle kutlandı
Kuzey Kore'nin kuruluşunun 74. yılı görkemli bir törenle kutlandı
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda 11 günde 6. patlama
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda 11 günde 6. patlama
Son Haberler
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümün bilmişti! Gizemli Twitter kullanıcısı ben sadece fantastik teknolojiye sahip bir insanım dedi ve dünyanın alevler içinde kalacağı tarihi açıkladı
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümün bilmişti! Gizemli Twitter...
Haberi duyan dövize koşuyor! Dolar için analistler tarih verdi! Hemen bakın dövizciye koşun!
Haberi duyan dövize koşuyor! Dolar için analistler tarih verdi! Hemen...
Peşin param yok ama ev almak istiyorum diyene müjdeli haber! Bu yöntemlerle peşinatsız ev sahibi olabilirsiniz... Peşinatsız ev almak alma yöntemleri
Peşin param yok ama ev almak istiyorum diyene müjdeli haber! Bu yöntemlerle...
SGK'dan korkutan açıklama! Sizde bunu yaptıysanız emekliliğiniz iptal edilebilir! SSK, Bağ-Kur, 4a, 4b, 4c emeklileri dikkat!
SGK'dan korkutan açıklama! Sizde bunu yaptıysanız emekliliğiniz iptal...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından 40 ilde 499 arsa fırsatı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından 40 ilde...
Kayseri’de kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şahıs, yaşlı adamı dolandırdı
Kayseri’de kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şahıs, yaşlı...
Scooter kazasında ölen lise öğrencisinin ailesinden tepki
Scooter kazasında ölen lise öğrencisinin ailesinden tepki
Ava çıktığı arkadaşını sazlıkların arasında vurdu
Ava çıktığı arkadaşını sazlıkların arasında vurdu
Yaz bitti kart borçları kaldı! Kredi kartı borcu olanlar için taksit fırsatı! O detaya dikkat etmek şart
Yaz bitti kart borçları kaldı! Kredi kartı borcu olanlar için taksit...
Bir çok çalışanı vardı! O teknoloji devi Türkiye’deki yatırımını sonlandırdı!
Bir çok çalışanı vardı! O teknoloji devi Türkiye’deki yatırımını...
Adalet Bakanı Bozdağ: 'Türk milleti vicdan terazisinde tartacak, bir kez daha mahkum edecektir'
Adalet Bakanı Bozdağ: 'Türk milleti vicdan terazisinde tartacak, bir...
Altın analistleri analizlerini paylaştı! Hepsinde sonuç aynı... Altın'ın gözü yükseklerde, o rakamları görecek! Yatırımcılar mutlaka baksın!
Altın analistleri analizlerini paylaştı! Hepsinde sonuç aynı... Altın'ın...
Üsküdar’da akraba dehşeti!
Üsküdar’da akraba dehşeti!
Dizi severlerin heyecanla beklediği indirim haberi geldi! Disney Plus'tan büyük fırsat, o tarihte son bulacak! Sakın kaçırmayın
Dizi severlerin heyecanla beklediği indirim haberi geldi! Disney Plus'tan...
İnşaatta vinç devrildi: 3 ölü, 2 ağır yaralı
İnşaatta vinç devrildi: 3 ölü, 2 ağır yaralı