İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreni detayları













İngiltere Yasta

12 Günlük Yasta Neler Yaşanacak?

Charles’ın İlk Görüşmesi Bekleniyor

23 Saat Halka Açık Olacak

Kraliçe’nin Tabutu Ne Kadar Bekleyecek?

Kraliçe Elizabeth'in Cenaze Töreni Ne Zaman Olacak?

2. Kraliçe Elizabeth Nereye Defnedilecek?

Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünü duyurdu. Kraliçe II. Elizabeth, 96 yaşında öldü ve en büyük oğlu Charles'ın yerini alarak İngiltere'nin yeni kralı ve devlet başkanı oldu. "Londra Köprüsü Operasyonu" başlıklı planda, II. Elizabeth'in cenazesi, basına sızdırıldı. Peki, II. Elizabeth'in cenazesi ne zaman ve nasıl olacak? İşte detaylar…Kraliçenin vefatı sonrasında çok fazla kişi İngiltere'de nasıl bir tören düzenleneceğini merak etmeye başladı. İngiliz vatandaşlar başta olmak suretiyle dünyanın dört bir yanında merak içerisinde araştırılan bu konu içi haberimize göz atabilirsiniz...İngiltere, en fazla zaman tahtta kalan hükümdarı olan Kraliçe II. Elizabeth'in 96 yaşında vefat etmesiyle yas tutmaya başladı. Bayraklar indirildi, etkinlikler iptal edildi ve Kraliyet Ailesi resmi internet sitesini geçici olarak kapatmıştı. Kraliyet konutlarında ve hükümet binalarında bayraklar yarıya inerken, kültür ve spor etkinlikleri iptal edilmeye başlandı. Kraliçe'nin ölümü sorasında başlayan ulusal yasın cenazesine kadar devam etmesi bekleniyor. ABD, New York'taki Empire State Binası da Kraliçe'nin anısına aydınlatıldı.96 yaşında vefat eden Kraliçe'nin cenazesine ilişkin resmi bir açıklama bulunmamakla birlikte, Kraliçe'nin cenazesinin İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nden Londra'daki Buckingham Sarayı'na ve orada 5 gün süreyle taşınması bekleniyor. Kraliçe'nin ölümüyle birlikte tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın önümüzdeki günlerde resmi planı imzalaması bekleniyor. Ayrıca, Birleşik Krallık hükümeti gündemi Kraliçe merkezli tutmak zorunda kalmadıkça önemli kararlar veya duyurular yapmamalıdır.Ulusal yasın ilk gününde Hyde Park ve Tower Hill'de ulusal tören ve saygı duruşu planlanıyor. Kral Charles'ın Başbakan ile ilk görüşmesini yapması bekleniyor. Tam cenaze planını resmen imzalamak için Earl Mareşal ile de görüşecek ve cenazenin 10 gün içinde defnedilmesi bekleniyor. Kraliçe'nin cesedinin Buckingham Sarayı'ndan Westminster Hall'a getirilmesi için provalar yapılacak. Cesedin Londra'daki büyük törenden saatler önce Buckingham Sarayı'na gelmesi bekleniyor.Önümüzdeki günlerde Kraliçe'nin naaşı Westminster Sarayı'nda günün 23 saati halka açık olacak. King Charles, Cardiff'teki Llandaff Katedrali'ndeki bir ayine katılmak için Galler'e gidecek, ardından Welsh Senedd'i ziyaret edecek ve taziyelerini sunacak. Cenazeden önce Charles, cenazeye katılacak yabancı kraliyet ailelerini selamlayacak.Balmoral Kalesi'nde yaşamını yitiren Kraliçe'nin naaşı kraliyet treniyle Londra'ya götürülecek. Cenazesini Başbakan ve üst seviye bakanlar organize edecek. Kraliçe'nin cenazesinin provaları D-Day+4'te olacak, ardından Kraliçe'nin tabutu Westminster Sarayı'nda dört gün kalacak.Kraliyet Ailesinin, cenazenin Kraliçe'nin ölümünden 10 günün ardında gerçekleşeceğini açıklaması bekleniyor. Westminster Sarayı'nın içinde bulunan St Peter Kilisesi'nde iki hafta boyunca bir devlet cenazesi yapılması planlanıyor. İki dakikalık saygı duruşu yapılacaktır. Törenler Londra ve Windsor'da yapılacak. Cenaze tarihi Buckingham Sarayı tarafından duyurusu yapılacak ve Kraliçe, Kral George VI Anıt Şapeli'nde defnedilecek.Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra 12 günlük yas süresince bayrak yarıya indirilecek, spikerler siyah giyecek ve milletvekilleri siyah kol bandı takacak. Bölüm Elizabeth'in cenazesinin resmi tatil ilan edilmiş olmasına rağmen, bankalarda ve Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem yapılmayacak. Kraliçe'nin naaşı dört gün boyunca Westminster Hall'da sergilenecek ve Kraliçe ile kocası Edinburgh Dükü'nün yan yana gömülmeleri bekleniyor.