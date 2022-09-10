İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümün bilmişti! Gizemli Twitter kullanıcısı ben sadece fantastik teknolojiye sahip bir insanım dedi ve dünyanın alevler içinde kalacağı tarihi açıkladı













Kraliçenin ölümünü önceden bildi

İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth, 96 yaşında dünyaya gözlerini yumdu. 2. Elizabeth'in ölümü ardından bir tweet olay oldu. Bir Twitter hesabı kullanıcısı 2.Elizabeth'in ölmeden aylar öncesinden bir tweet yayınladı. Tweet 'in da Kraliçe 2.Elizabeth'in ne zaman öleceğine dair bir tarih yazıyordu. Bu olayın ortaya çıkması ile herkes şaşkına uğradı. Yine aynı hesaptan ABD eski başkanı için de bir tarih yayınlandı ve 'dünyanın alevler içinde' kalacağına dair paylaşımlarda bulundu. O gün için de tarih yayınlayan Twitter hesabı herkesi korkuttu. 96 yaşında hayatını kaybeden 2.Elizabeth için Buckingham Sarayı açıklama yaptı. Saraydan Kraliçe'nin ölümü için 'huzur içinde öldü' ifadeleri kullanıldı. İngiltere'de Kraliçe için 10 gün yas edildi. Kraliçe'nin yerine ise 73 yaşında olan oğlu Charles tahta geçti. Kral olan Charles ulusa ilk seslenişini dün gerçekleştirdi.Sosyal medya platformlarından biri olan Twitter 'da bir kullanıcının attığı tweet büyük olay yarattı. Aylar öncesinden İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth'in öleceği tarihi bildiğini yayınladı. O hesap kullanıcısının tweet 'in da 8 Eylül 2022'de 2.Elizabeth'in öleceği yazıyordu. Daha sonra yeni paylaşımlar yapan kullanıcı sözleri ile herkesi endişelendirdi. Twitter 'da @aidemleoxide adlı kullanıcı Kraliçenin ölüm tarihini verirken 25 Mayıs 2022 tarihinde ise '17 Mart 2062'de dünya alevler içinde kalacak' tweet 'ini yayınladı.Twitter hesap kullanıcısının son paylaşımı ise merak uyandırdı. Eski ABD başkanı ile yaptığı paylaşımlar viral oldu. '18 Kasım 2022 tarihinde ABD eski başkanını etkileneceği büyük bir dünya duyurusu yapılacak' ifadelerini kullandı. Şimdi gözler 18 Kasım'da o tweetleri paylaşan kullanıcının haklı çıkıp çıkmamasında. Herkes merakla o günü beklemektedir. İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth'in vefatı ise tüm dünyada yankı uyandırdı. Birçok ülke taziye mesajları yayınladı. 2.Elizabeth ise en uzun süre tahta kalan kadın hükümdar oldarak tarihe geçti. 70 yıldır tahta olan Kraliçe, en uzun süre hizmet veren ikinci hükümdar olarak kayıtlara geçti. İlk en uzun süre tam 72 yıl tahta kalan Fransa Kralı 14. Louis olurken ikinci sırada Kraliçe 2.Elizabeth gelmektedir.