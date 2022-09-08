İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in hastaneye kaldırılmasının ardından İngiltere Başbakanı Liz Truss''tan iyi haber geldi!

İngiltere Kraliçesi Elizabeth ani bir rahatsızlık geçirmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Konu ile ilgili gerekli açıklama İngiltere Başbakanı Liz Truss’tan geldi. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, hastaneye kaldırıldı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, doktorların 96 yaşındaki Elizabeth'in sağlığından endişe duyduklarını ve tıbbi gözetim altında tutulmasını tavsiye ettikleri söylendi.
Saray’dan Açıklama Geldi
Saraydan yapılan açıklamamda, kraliçenin rahatının yerinde olduğu ve Malboral’da kaldığı belirtildi. Bir saray kaynağı, kraliyet üyelerinin acilen bilgilendirildiğini ve hükümdarın düştüğü yönünde ortaya atılan yalan haberlerin önemsenmemesi gerektiği açıklandı. Dün doktorları tarafından dinlenmesi tavsiye edilen Kraliçe, kraliyet danışmanlarıyla planlanan sanal toplantıyı iptal etmek zorunda kaldı. Önceki gün Kraliçe, İskoçya’daki evi Bamoral Kalesi’nde yeni İngiltere Başbakanı Liz Truss’ı kabul etmişti. Truss, Elizabeth’in hastaneye kaldırılmasının ardından bütün ülkedeki vatandaşlarının bu haberden üzüntü duyacaklarını belirtti.
BBC Kanalı Yayını Kesti
BBC ile Balmoral’den gelen haberler
sonrasında canlı yayın kesildi. İnternet sitesinde canlı blog başlatan BBC, Buckingham Palace’tan gelen açıklamanın alışılmadık olduğunu duyurdu. Son olarak hafta başında Liz Truss’a hükümet kurma görevi verdiği sırada poz veren Kraliçe Elizabeth, Çarşamba günü doktorları tarafından dinlenmesi istenilen Kraliçe programını iptal etmişti.
Halkın Duaları Elizabeth’le
Prens Charles, Camilla ve William, Kraliçe Elizabeth’in Balmoral’da bulunan evine apar topar gittiler. CAnterbury Başpiskoposu, halkın dualarının kraliçe ile birlikte olduğunu söyledi. Justin Welby, "Tanrı'nın varlığı Majestelerini, ailesini ve Balmoral'da ona bakanları güçlendirip teselli etsin" dedi. Kraliyet Ailesi’nin helikopterlerinden birinin ise Kraliçenin evine iniş yaptığı görüldü.
Kraliçe Elizabeth Sonbahardan Bu Yana Rahatsız
96 yaşında olan İngiltere Kraliçesi Elizabeth, geçtiğimiz sonbahardan bu yana hareketlilik sorunlarıyla savaşıyor. Kraliçenin düzenli olarak bastın kullandığı gözlerden kaçmıyor. Kraliçe 2, Elizabeth, sağlık sorunlarından kaynaklı olarak parlamentonun açılışı ve tahta çıkışının yetmişinci (Platin Yıl Dönümü) kutlamaları gibi çeşitli etkinliklerde de görülmemişti.