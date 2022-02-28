İngiltere Lig Kupası'nın şampiyonu belli oldu

Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan heyecanlı final mücadelesinde Liverpool, Rus milyarder Roman Abramovich’in ülkesinin Ukrayna’ya müdahalesinin ardından dün yönetimini bıraktığı Chelsea’yle karşı karşıya geldi.
Karşılaşma süresince ve uzatma dakikaları golsüz biten karşılaşma penaltılara gitti.
Gerçekleşen penaltı atışlarında rakibine 11-10 üstünlük sağlayan Liverpool, İngiltere Lig Kupası’nın 2021-2022 sezonunun sahibi oldu.
TARAFTAR VE FUTBOLCULARDAN UKRAYNA'YA DESTEK
Chelsea takımının kaptanı Cesar Azpilicueta ve Liverpool takımının kaptanı Jordan Henderson, sahaya Ukrayna’nın bayrağının renkleri olan sarı ve mavi çiçeklerle geldi.
Maç öncesinde taraftarlar ve iki takımın futbolcuları, Ukrayna’ya bir dakika boyunca alkışlarla destek verirken, taraftarlar Ukrayna bayraklarının renklerinin yer aldığı dövizler taşıdı.
Karşılaşma süresince ve uzatma dakikaları golsüz biten karşılaşma penaltılara gitti.
Gerçekleşen penaltı atışlarında rakibine 11-10 üstünlük sağlayan Liverpool, İngiltere Lig Kupası’nın 2021-2022 sezonunun sahibi oldu.
TARAFTAR VE FUTBOLCULARDAN UKRAYNA'YA DESTEK
Chelsea takımının kaptanı Cesar Azpilicueta ve Liverpool takımının kaptanı Jordan Henderson, sahaya Ukrayna’nın bayrağının renkleri olan sarı ve mavi çiçeklerle geldi.
Maç öncesinde taraftarlar ve iki takımın futbolcuları, Ukrayna’ya bir dakika boyunca alkışlarla destek verirken, taraftarlar Ukrayna bayraklarının renklerinin yer aldığı dövizler taşıdı.