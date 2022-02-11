İngiltere, maske takma zorunluluğunu tamamen ortadan kaldırıldı













Avrupa'da birçok ülke koronavirüs vaka sayılarında hala artış yaşamaya devam etse de yüksek aşılama oranları nedeniyle de bulaş özelliği yüksek olan Omicron'u da hafif semptomlara atlatıyorlar. Buna istinaden ise bazı ülkeler salgın önlemlerini gevşetmeye başladı.Son olarak İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Omicron varyantı ile mücadelede aşılama programlarında büyük bir başarı elde edildiği için 8 Aralık tarihinde uygulamaya alınan önlemlerin bazılarına son verilmesine yönelik bir karar alındığını duyurdu.Alınan yeni karara göre, bundan sonra aşı pasaportu olarak nitelendirilen ve kişilerin Kovid-19 durumunu gösteren belgelerde zorunluluk hali sona erdirilirken bu belgelerin yalnızca gece kulüpleri, tiyatrolar gibi mekanlarda gönüllü olarak uygulamasına devam edileceği aktarıldı.Koronavirüs salgınında en önemli koruyuculuğu olan maskelerin takılmasına ilişkin zorunlulukta İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın aldığı bir diğer karar oldu. Kararda kişilerin yine de tedbir amaçlı kalabalık ve kapalı alanlarda maske takmalarına devem edebilecekleri konusunda tavsiyelerde verildi.