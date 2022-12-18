İngiltere Milli Takımı'nda Gareth Southgate ile yola devam...













Fransa'ya 2-1 kaybederek Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden İngiltere'de Gareth Southgate'in geleceği büyük tartışma konusuydu. 2013 yılından beri İngiltere'nin alt yaş kategorilerinden A takıma kadar görev yapan Southgate ile 2024 Avrupa Şampiyonası'nda da takımın başında olacak.2013'te İngiltere U21 Milli Takımı başına geçen ve 3 yıl görevine orada devam eden İngiliz çalıştırıcı, 2016 yılında Sam Allardyce'ın görevine son verilmesinin ardından A takımın başına geçti. 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde fena performans göstermeyince Southgate, 2018 Dünya Kupası'nda takımın başında oldu. O yaz beklentilerin epey üstüne çıkarak İngilizlerin ağzında "It's coming home" sloganları dolanmaya başladı. Euro 2020'ye de ev sahipliği yapan İngiltere'de herkes Southgate'den umutluydu. Euro 2020'yi finalde İtalya'ya kaybeden İngiltere, 2022 Dünya Kupası'na da çeyrek finalde veda etti. Ancak Gareth Southgate'in koltuğu hâlâ ona ait. Belki azaldı ama en az bir büyük turnuva kadar kredisi hâlâ var.